У Донецькій області у квадроцикл російського військкора Дениса Кулаги влучив FPV-дрон (відео)

Російський пропагандист дістав осколкові поранення обох ніг, а також опіки та переломи нижніх кінцівок. Першу допомогу Денису Кулазі надали в тимчасово окупованому Бахмуті.

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Російський військовий кореспондент "Известий" Денис Кулага дістав поранення під Часовим Яром у Донецькій області. За попередніми даними, під час повернення зі зйомок у квадроцикл, на якому він пересувався, прилетів FPV-дрон. Відео влучання опублікувало видання у понеділок, 30 вересня.

Кулага дістав осколкові поранення обох ніг, а також опіки та переломи нижніх кінцівок. Наразі він перебуває в госпіталі. "Известия" запевнили, що його "життю і здоров'ю нічого не загрожує".

Пропагандист записав відеозвернення з лікарні, у якому повідомив, що йому надали першу медичну допомогу в Бахмуті.

"Тут мені вже повністю обстежили ноги. Повиймали осколки, які можливо було вийняти. Деякі, на жаль, поки що неможливо. Перелом правої та лівої ноги через вибухову хвилю, перебиті осколками. Опіки обличчя, опіки рук", — зазначив Кулага.

Кулага продемонстрував свої поранення, які, за його словами, можна назвати "найменшою розплатою за той інцидент".

Нагадаємо, 27 вересня українські FPV-дрони тричі атакували автомобіль російського військкора Володимира Романова в Курській області.

27 вересня стало відомо про ліквідацію 26-річного російського оператора БпЛА Антона Видру з позивним "Моссад". Він воював у бригаді "Призрак", яка була створена в окупованому Луганську.