Гражданин Греции попал в плен к ВСУ: история Александроса Циликаса (видео)

Александрос Циликас ждет обмена. Он надеется, что больше он не будет участвовать в боевых действиях.

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Александрос Циликас родился в Греции, но в 2012 году его мать решила, что в Анапе им будет лучше и отвезла сына в Россию. Там он попал на срочную службу, по завершению которой ему настойчиво предложили подписать контракт. Историю юноши с двойным гражданством рассказывает государственный проект "Хочу жить".

В Греции семья жила недалеко от Афин в собственном доме, в России же они сначала жили по знакомым, потом снимали жилье, рассказал парень. В Анапе, по словам парня, ему нравится то, что это курортный город, где море, много развлечений и отдыхающих. Но чем этот город лучше Греции, он так и не смог объяснить, отметив, что и там, и там "есть свои плюсы и минусы".

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Циликас, который кроме российского, имеет также греческое гражданство, пошел в армию на срочную службу, где остался после подписания контракта, потому что ему пообещали "работу" в учебном центре недалеко от дома. Но впоследствии отправили как обычного штурмовика в Клещеевку на помощь "своим".

На позиции, куда перебросили парня, не оказалось ни россиян, ни обещанного снабжения. Через несколько дней под обстрелами на обессиленных военных вышли бойцы ВСУ и предложили сложить оружие. Александрос вместе с другими российскими солдатами согласились.

Сейчас российский грек ждет обмена и надеется, что больше он не будет участвовать в боевых действиях и подчеркивает, что уж лучше будет сидеть в тюрьме, чем воевать.

Напомним, 13 бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" пополнила обменный фронт на Харьковском направлении. Двое российских оккупантов сдались в плен сами, других двух защитники неожиданно захватили в стрелковом бою.

Также Фокус писал, как операторы БПЛА в районе Часового Яра захватили в плен трех российских оккупантов, которым поставили "четкую задачу".