Выдали российский паспорт и сразу мобилизовали: десантники ВСУ взяли в плен египтянина

По словам представителя пресс-службы 79-й ОДШБр Ореста Дрималовского, гражданин Египта получал в России высшее образование в сфере IT-технологий. После того, как мужчина оформил российский паспорт, уже через месяц ему выдали повестку на фронт.

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На Кураховском направлении в Донецкой области бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли в плен египтянина, который воевал на стороне российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель пресс-службы 79-й ОДШБр Орест Дрималовский.

По его словам, гражданин Египта приехал в Россию получать высшее образование в сфере IT-технологий. Однако после того, как египтянину выдали российский паспорт, уже через месяц он получил повестку на фронт.

"Интересный такой персонаж, знает четыре языка, полиглот. Жить будет", — сказал Дрималовский.

Он также сообщил, что украинские десантники взяли в плен еще и россиянина.

"Это типичный представитель российской армии — бывший заключенный, который пошел на войну против Украины за 200 тысяч рублей", — отметил Дрималовский.

Представитель пресс-службы 79-й ОДШБр также прокомментировал информацию о том, что якобы россияне получили приказ подрывать себя гранатами, чтобы не попадать в украинский плен.

Дрималовский подчеркнул, что воины 79 бригады фиксировали, как российские штурмовики "теряли мотивацию" идти дальше в наступление и подрывали себя гранатами или совершали самоубийство с помощью автоматов.

Напомним, 15 октября государственный проект "Хочу жить" сообщил, что в плен к ВСУ попал гражданин Греции.

10 октября бойцы бригады "Спартан" взяли в плен пятерых российских оккупантов в Харьковской области.