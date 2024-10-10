"Пообещали орден": бойцы ВСУ на Харьковщине взяли в плен группу российских оккупантов (видео)

По словам украинских защитников, пленные должны были занять посадку, окопаться и ждать подкрепления, но "провалили задачу".

Related video

Бойцы бригады "Спартан" взяли в плен пятерых российских оккупантов в Харьковской области. Соответствующее видео обнародовала оперативно-тактическая группировка "Харьков".

"Воины бригады "Спартан" выполняют боевые задачи на Харьковщине и попутно пополняют "обменный фонд" Украины. На этот раз на нашем счету +5 российских солдат", — говорится в подписи к видео.

Украинские защитники отметили, что общий портрет российских военнослужащих "достаточно банальный": им от 29 до 42 лет, все они — бывшие осужденные, которые, находясь в СИЗО, летом 2024 года подписали контракт с Министерством обороны РФ.

"Пленные объединены общей "целью" — деньги и освобождение от уголовного наказания. Некоторым из них даже пообещали орден и 60 суток отпуска за взятие в плен украинского офицера", — отметили в ОТГ "Харьков".

Там также уточнили, что задачей взятых в плен россиян было занять посадку, окопаться и ждать подкрепления.

"Группа российских оккупантов провалила задачу", — подчеркнули в ОТГ "Харьков".

Напомним, в октябре бойцы 3-й штурмовой на Лиманском направлении отбили пленных ВСУ и позиции у россиян.

1 октября боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что в плен взяли оккупантов, которые шли через линию фронта к ВСУ.