После продвижений ВС РФ сразу же возводят укрепления, — командир подразделения бригады "Спартан"

Такая тактика россиян — это не новость, а Силы обороны за этим наблюдают и отслеживают их укрепрайоны, огневые точки, рассказывает Станислав Соколовский.

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Российские оккупанты как только продвигаются вглубь территории Украины, сразу же начинают возводить фортификационные укрепления. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал заместитель командира артдивизиона бригады "Спартан" Станислав Соколовский.

Его подразделение несет службу на Харьковщине и там, как и на других направлениях, россияне сразу же пытаются закрепиться на занимаемых позициях.

"Враг окапывается всегда, они, когда, к сожалению, продвигаются, другие подразделения заходят за ними и сразу они на любом направлении — в Запорожье, в Донецкой области, в Харьковской области — сразу возводят за собой фортификационные сооружения для того, если будут контрнаступательные действия от наших подразделений, у них уже были хоть какие-то оборонительные линии, чтобы нас сдерживать", — рассказал он.

Станислав Соколовский добавил, что такая тактика россиян — это не новость, а Силы обороны за этим наблюдают и отслеживают их укрепрайоны, огневые точки, средства ВВТ и тому подобное. Также он отметил, что россияне имеют преимущества в количестве боеприпасов.

"Паритет у врага есть в том, что у них работают определенные заводы по изготовлению боеприпасов, поэтому у них всегда будет, наверное, такой паритет, пока мы не наладим определенный ресурс для того, чтобы обеспечивать все подразделения. У нас довольно сложно, потому что враг обнаруживает наши места, где мы можем изготавливать это, наладить это и хранить это. Но они работают не так, как мы, мы работаем очень прицельно и хорошо, мы проводим тщательную разведку БпЛА и уничтожаем или повреждаем оружие для того, чтобы они его не использовали", — отметил военный.

Он отметил, что ремонтных заводов в ВС РФ меньше, чем для изготовления боеприпасов, поэтому вывод из строя определенных видов вооружения очень на пользу Сил обороны.

Напомним, что 28 сентября сообщалось, что ВС РФ из артиллерии ликвидировали своих солдат, которые сдавались в плен ВСУ под Курахово. Они вышли с поднятыми руками и пошли за украинским дроном, но до плена дошли не все.