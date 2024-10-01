Після просувань ЗС РФ одразу ж зводять укріплення, — командир підрозділу бригади "Спартан"

Така тактика росіян — це не новина, а Сили оборони за цим спостерігають і відстежують їхні укріпрайони, вогневі точки, розповідає Станіслав Соколовський.

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Російські окупанти як тільки просуваються вглиб території України, одразу ж починають зводити фортифікаційні укріплення. Про це в коментарі "Еспресо" сказав заступник командира артдивізіону бригади "Спартан" Станіслав Соколовський.

Його підрозділ несе службу на Харківщині і там, як і на інших напрямках, росіяни одразу ж намагаються закріпитися на займаних позиціях.

"Ворог окопується завжди, вони, коли, на жаль, просуваються, інші підрозділи заходять за ними та відразу вони на будь-якому напрямку — на Запоріжжі, на Донеччині, на Харківщині — одразу зводять за собою фортифікаційні споруди для того, якщо будуть контрнаступальні дії від наших підрозділів, у них вже були хоч якісь оборонні лінії, щоб нас стримувати", — розповів він.

Станіслав Соколовський додав, що така тактика росіян — це не новина, а Сили оборони за цим спостерігають і відстежують їхні укріпрайони, вогневі точки, засоби ОВТ тощо. Також він наголосив, що росіяни мають переваги у кількості боєприпасів.

"Паритет у ворога є у тому, що у них працюють певні заводи з виготовлення боєприпасів, тому в них завжди буде, напевно, такий паритет, поки ми не налагодимо певний ресурс для того, щоб забезпечувати всі підрозділи. У нас доволі складно, тому що ворог виявляє наші місця, де ми можемо виготовляти це, налагодити це і зберігати це. Але вони працюють не так, як ми, ми працюємо дуже прицільно та добре, ми проводимо ретельну розвідку БпЛА і знищуємо або пошкоджуємо зброю для того, щоб вони її не використовували", — зазначив військовий.

Він зауважив, що ремонтних заводів у ЗС РФ менше, ніж для виготовлення боєприпасів, тому виведення з ладу певних видів озброєння дуже на користь Сил оборони.

Нагадаємо, що 28 вересня повідомлялося, що ЗС РФ з артилерії ліквідували своїх солдат, які здавалися в полон ЗСУ під Кураховим. Вони вийшли з піднятими руками і пішли за українським дроном, але до полону дійшли не всі.