ЗС РФ з артилерії ліквідували своїх солдат, які здавалися в полон ЗСУ під Кураховим

Бійці ЗСУ провели "переговори" з росіянами, і ті вирішили здатися в полон. Вони вийшли з піднятими руками і пішли за українським дроном, але до полону дійшли не всі.

Related video

Російські окупанти на Курахівському напрямку розстріляли своїх солдатів, які здавалися в полон до ЗСУ. Про це розповіли бійці 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Під час чергового штурму на Курахівському напрямку нашій бригаді, а також сусідам по флангах вдалося зупинити колону техніки. Пізніше того ж дня група окупантів таки змогла висадитися у посадку нашої зони відповідальності. Дарма. Відчули на собі лють шалених скидів безпілотних бомбардувальників", — йдеться в повідомленні.

Далі бійці ЗСУ провели "переговори" з росіянами, і ті вирішили здатися в полон. Вони вийшли з піднятими руками і пішли за українським дроном. Дорогою їх накрили артилерійським вогнем свої ж.

"Щойно пілоти почали вихід із окупантами — російська армія провела доблесний обстріл. По своїх. Влучно скосили кількох — у добрі руки нашої бригади дійшли не всі", — розповіли бійці.

Нагадаємо, що 28 вересня повідомлялося, що на Донеччині ЗС РФ з двох напрямків штурмують Цукурине та змогли захопити село Маринівка, а ЗСУ зупинили прорив росіян на південь від міста.

Також 28 вересня український військкор Богдан Мірошников повідомив, що ЗС РФ фактично оточили Вугледар. Ситуація в населеному пункті критична.