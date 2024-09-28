Окупанти штурмують Цукурине і захопили Маринівку: бійці ЗСУ про ситуацію під Селидовим

ДРГ противника намагаються виявити вогневі точки Сил оборони та закріпитися у балці біля Цукуриного, кажуть захисники. Також у росіян є успіхи на північ від Селидового.

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На Донеччині російські окупанти з двох напрямків штурмують Цукурине та змогли захопити село Маринівка, а ЗСУ зупинили прорив росіян на південь від міста. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Південніше населеного пункту Селидове наші козаки зупинили прорив свинохряків, наші козаки з Кара-Даг успішно знищили 2 БМП та один багі, ворожа піхота вже по пакетах та на додачу ще полонених підсвинків маємо. Це був не останній накат, тому будемо чекати їх ще", — проінформував він.

Також військовий додав, що досі відбувається штурм Цукуриного одразу з півночі та південного-сходу. Тут ДРГ противника намагаються виявити вогневі точки Сил оборони та закріпитися у балці.

Крім цього, ЗС РФ змогли окупувати село Маринівка, яке розташоване на північ від Селидового. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Маринівку на півночі від Селидово, на жаль, зайняли п**ари. Не маю права не те, щоб сказати, навіть подумати кривим словом про хлопців, які тримали це село. Не уявляєте навіть якими силами тримали Маринівку і скільки п**арів забаранили наші хлопці. При відході також дали прикурити противнику і зберегти життя гідним пацанам. На рахунку кожного оборонця цього села купа п**арів", — написав він.

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 28 вересня повідомлялося, що біля Селидового і Миколаївки зафіксована найбільша кількість боєзіткнень на цей час на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах 7 різних населених пунктів. Українські захисники відбили 20 атак противника на напрямку. Інші – продовжуються.

Нагадаємо, що 28 вересня український військкор Богдан Мірошников повідомив, що ЗС РФ фактично оточили місто Вугледар і просуваються на флангах. Ситуація в населеному пункті критична.