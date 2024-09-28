Ситуація гіперкритична: ЗС РФ майже оточили Вугледар і просуваються на флангах, — військкор

Бої на флангах зараз середньо-успішні, бо темп просування ворога не збито. Обидва шляхи з міста прострілюються окупантами, розповів Богдан Мірошников.

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На Донеччині ЗС РФ фактично оточили місто Вугледар і просуваються на флангах. Ситуація в населеному пункті критична. Про це в своєму телеграм-каналі написав український військкор і військовий блогер Богдан Мірошников.

"Вугледар. Ситуація вже тиждень є критичною, а зараз, схоже, переходить у розряд гіперкритичної. Ворог просувається як на флангах, так і у місті. Арʼєргардні бої на флангах поки середньо-успішні, бо темп просування ворога не збито. Саме місто майже в оперативному оточенні — обидва шляхи з міста прострілюються, і чим далі — тим щільніше", — зазначив він.

Богдан Мірошников додав, що його оцінка не змінилася, і якщо Силам оборони вдасться залишатися у місті або не допустити оточення до кінця тижня — це буде справжнє диво.

Боєць ЗСУ, доброволець 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман" додав, що у Вугледар окупанти "лізуть, як таргани".

"Наша арта вже ***шить по позиціях п**арів у Вугледарі, лізуть в підвали, як таргани в смітник", — написав він у своєму телеграм-каналі.

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 28 вересня повідомлялося, що на Времівському напрямку впродовж дня ЗС РФ провели 10 атак позицій українських військ поблизу Вугледара, Водяного та Катеринівки. 6 боєзіткнень тривають.

Нагадаємо, що за інформацією української розвідки, ворог зосереджує особовий склад штурмових груп в районі Приютного. Зараз росіяни тут проводять розвідку боєм.