Ситуация гиперкритическая: ВС РФ почти окружили Угледар и продвигаются на флангах, — военкор

Бои на флангах сейчас средне-успешные, потому что темп продвижения врага не сбит. Оба пути из города простреливаются оккупантами, рассказал Богдан Мирошников.

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В Донецкой области ВС РФ фактически окружили город Угледар и продвигаются на флангах. Ситуация в населенном пункте критическая. Об этом в своем телеграм-канале написал украинский военкор и военный блогер Богдан Мирошников.

"Угледар. Ситуация уже неделю является критической, а сейчас, похоже, переходит в разряд гиперкритической. Враг продвигается как на флангах, так и в городе. Арьергардные бои на флангах пока средне-успешные, потому что темп продвижения врага не сбит. Сам город почти в оперативном окружении — оба пути из города простреливаются, и чем дальше — тем плотнее", — отметил он.

Богдан Мирошников добавил, что его оценка не изменилась, и если Силам обороны удастся оставаться в городе или не допустить окружения до конца недели — это будет настоящее чудо.

Боец ВСУ, доброволец 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман" добавил, что в Угледар оккупанты "лезут, как тараканы".

"Наша арта уже ***шит по позициям п**аров в Угледаре, лезут в подвалы, как тараканы в помойку", — написал он в своем телеграм-канале.

В дневной сводке Генштаба ВСУ 28 сентября сообщалось, что на Временском направлении в течение дня ВС РФ провели 10 атак позиций украинских войск вблизи Угледара, Водяного и Катериновки. 6 боестолкновений продолжаются.

Напомним, что по информации украинской разведки, враг сосредотачивает личный состав штурмовых групп в районе Приютного. Сейчас россияне здесь проводят разведку боем.