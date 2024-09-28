Оккупанты штурмуют Цукурино и захватили Мариновку: бойцы ВСУ о ситуации под Селидовом

ДРГ противника пытаются обнаружить огневые точки Сил обороны и закрепиться в балке возле Цукурино, говорят защитники. Также у россиян есть успехи к северу от Селидово.

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В Донецкой области российские оккупанты с двух направлений штурмуют Цукурино и смогли захватить село Мариновка, а ВСУ остановили прорыв россиян к югу от города. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Южнее населенного пункта Селидово наши казаки остановили прорыв свинохряков, наши казаки с Кара-Даг успешно уничтожили 2 БМП и один багги, вражеская пехота уже по пакетам и в придачу еще пленных подсвинков имеем. Это был не последний накат, поэтому будем ждать их еще", — проинформировал он.

Также военный добавил, что до сих пор происходит штурм Цукурино сразу с севера и юго-востока. Здесь ДРГ противника пытаются обнаружить огневые точки Сил обороны и закрепиться в балке.

Кроме этого, ВС РФ смогли оккупировать село Мариновка, которое расположено к северу от Селидово. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Мариновку на севере от Селидово, к сожалению, заняли п**ары. Не имею права не то, чтобы сказать, даже подумать кривым словом о ребятах, которые держали это село. Не представляете даже какими силами держали Мариновку и сколько п**аров забаранили наши ребята. При отходе также дали прикурить противнику и сохранить жизнь достойным пацанам. На счету каждого защитника этого села куча п**аров", — написал он.

В дневной сводке Генштаба ВСУ 28 сентября сообщалось, что возле Селидово и Николаевки зафиксировано наибольшее количество боестолкновений на данный момент на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты осуществили уже 24 попытки потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах 7 различных населенных пунктов. Украинские защитники отбили 20 атак противника на направлении. Другие — продолжаются.

Напомним, что 28 сентября украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что ВС РФ фактически окружили город Угледар и продвигаются на флангах. Ситуация в населенном пункте критическая.