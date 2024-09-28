ВС РФ из артиллерии ликвидировали своих солдат, которые сдавались в плен ВСУ под Курахово (видео)

Бойцы ВСУ провели "переговоры" с россиянами, и те решили сдаться в плен. Они вышли с поднятыми руками и пошли за украинским дроном, но до плена дошли не все.

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Российские оккупанты на Кураховском направлении расстреляли своих солдат, которые сдавались в плен к ВСУ. Об этом рассказали бойцы 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Во время очередного штурма на Кураховском направлении нашей бригаде, а также соседям по флангам удалось остановить колонну техники. Позже в тот же день группа оккупантов таки смогла высадиться в посадку нашей зоны ответственности. Напрасно. Почувствовали на себе ярость безумных сбросов беспилотных бомбардировщиков", — говорится в сообщении.

Далее бойцы ВСУ провели "переговоры" с россиянами, и те решили сдаться в плен. Они вышли с поднятыми руками и пошли за украинским дроном. По дороге их накрыли артиллерийским огнем свои же.

"Как только пилоты начали выход с оккупантами — российская армия провела доблестный обстрел. По своим. Метко скосили нескольких — в добрые руки нашей бригады дошли не все", — рассказали бойцы.

Напомним, что 28 сентября сообщалось, что в Донецкой области ВС РФ с двух направлений штурмуют Цукурино и смогли захватить село Мариновка, а ВСУ остановили прорыв россиян к югу от города.

Также 28 сентября украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что ВС РФ фактически окружили Угледар. Ситуация в населенном пункте критическая.