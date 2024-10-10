"Пообіцяли орден": бійці ЗСУ на Харківщині взяли у полон групу російських окупантів (відео)

За словами українських захисників, полонені мали зайняти посадку, окопатися та чекати на підкріплення, але "провалили завдання".

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Бійці бригади "Спартан" взяли у полон п'ятьох російських окупантів у Харківській області. Відповідне відео оприлюднило оперативно-тактичне угрупування "Харків".

"Воїни бригади "Спартан" виконують бойові завдання на Харківщині та принагідно поповнюють "обмінний фонд" України. Цього разу на нашому рахунку +5 російських солдатів", — йдеться у підписі до відео.

Українські захисники зазначили, що загальний портрет російських військовослужбовців "досить банальний": їм від 29 до 42 років, усі вони — колишні засуджені, які, перебуваючи у СІЗО, влітку 2024 року підписали контракт з Міністерством оборони РФ.

"Полонені поєднані спільною "метою" – гроші та звільнення від кримінального покарання. Декому з них навіть пообіцяли орден та 60 діб відпустки за взяття в полон українського офіцера", — наголосили в ОТУ "Харків".

Там також уточнили, що завданням взятих у полон росіян було зайняти посадку, окопатися та чекати на підкріплення.

"Група російських окупантів провалила завдання", — підкреслили в ОТУ "Харків".

Нагадаємо, у жовтні бійці 3-ї штурмової на Лиманському напрямку відбили полонених ЗСУ і позиції у росіян.

1 жовтня боєць ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що у полон взяли окупантів, які йшли через лінію фронту до ЗСУ.