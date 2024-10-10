Бьют КАБами и планируют штурмы: в ВСУ рассказали о ситуации на Кураховском направлении (видео)

Пробиться, попытаться захватить позиции, закрепиться там, вести оборону, накапливать резервы и идти дальше — именно такова стратегия ВС РФ на поле боя, рассказал представитель 33 ОМБр Назар Войтенков

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На Кураховском направлении в Донецкой области российские войска готовятся к следующим штурмам и активно обстреливают гражданскую инфраструктуру. Об этом "Суспільне Донбас" рассказал исполняющий обязанности пресофицера 33 ОМБр Назар Войтенков.

"На Кураховском направлении продолжается тяжелая война, мы стоим в обороне. Российские войска не уменьшают свое присутствие, их контингент здесь достаточно широкий. Наша бригада воюет против 255 полка армии РФ. Не так давно у нас состоялись очередные их штурмы, мы их успешно отбили. Сейчас у них обычно процесс подготовки к следующим штурмам. Довольно часто этот процесс сопровождают активные обстрелы со стороны армии России", — отметил военный.

Он добавил, что российские войска пытаются уничтожать инженерные сооружения ВСУ, защитные сооружения, блиндажи, укрытия. Таким образом они "прочищают" себе дорогу. В это время также могут ездить танки ВС РФ с минными тралами, разминировать стационарно заминированные поля.

По информации Назара Войтенкова, это все делается, чтобы по этим маршрутам во время наступления выдвигались колонны техники — это может быть от 5 до 10 единиц техники. Случаются также большие колонны, но обычно они разделяются на три направления.

"Это по левому, по правому флангу от нас и, собственно, на наш участок, на участок, где отвечает 33 механизированная бригада за защиту. Вот, собственно, типичная их стратегия — прийти, точнее, пробиться, попытаться захватить наши позиции, вкопаться там, их оборонять, дальше накапливаться и идти снова вперед", — уточнил спикер.

По его словам, во время штурмов у российских войск работают только танки, БМП и десантные группы. В общем типичная стратегия россиян — "прийти, точнее, пробиться, попытаться захватить наши позиции, вкопаться там, их оборонять, дальше накапливаться и идти снова вперед".

По словам представителя 33 ОМБр, управляемые авиационные бомбы обычно падают в гражданскую инфраструктуру, то есть город Курахово и Кураховскую громаду.

"Нет смысла им использовать управляемые авиационные бомбы против посадок и блиндажей. Это не настолько точное оружие, чтобы его так эффективно использовать. По всем прифронтовым городам, которые "зачищают" российские военные. В частности, имеют они и беспилотные системы. Сейчас их операторы FPV, которые терроризируют город Курахово, центральную дорогу. Залетают по милитарной технике, гражданской технике", — добавил он.

В Генеральном штабе отметили, что за прошедшие сутки в целом состоялось 149 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Напомним, 7 октября боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что российские войска полностью охватили поселок Цукурино Донецкой области и усиливают направления Новоселидовки и Измайловки.

В среду, 9 октября, военный аналитик Константин Машовец рассказал, как будут развиваться события на ключевых участках фронта. Он отметил, что противнику перед очередным этапом наступления нужно будет провести определенную перегруппировку своих сил и средств.