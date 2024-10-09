Штурм Курахово и наступление на Покровск: как будут развиваться события на ключевых участках фронта

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Очевидно, на Кураховско-Времеевском направлении российское командование после захвата г. Угледар попытается развить свой успех и выйти на рубеж Курахово — Богоявленко.

Однако попытка — это еще далеко не достигнутый результат.

Какие силы и средства для выполнения этой задачи оно может привлечь и на каких направлениях и участках стоит ожидать "оживления" противника?

Скорее всего, противнику перед очередным этапом наступления нужно будет провести определенную перегруппировку своих сил и средств. И в первую очередь — во фланговых районах указанного направления.

То есть, собственно на Кураховском направлении, где оперируют войска (силы) 8-й общевойсковой армии (ОВА) группировки войск (ГВ) "Юг" и часть сил ГВ "Центр" (главным образом — 90-я танковая дивизия\тд и часть сил 2-й ОВА), а также по направлениям — Угледар — Богоявленка, Пречистовка — Новоукраинка и район с. Водяное, где оперируют подразделения 68-го армейского корпуса (АК) и часть сил правого фланга ГВ "Восток" (главным образом, части и соединения 29-й и 36-й общевойсковых армий\ЗВА противника).

Если рассматривать в порядке приоритетности дальнейшие возможные действия противника, то очевидно, что Кураховское направление для него будет главным.

Ведь с точки зрения последствий, ВОЗМОЖНЫЙ захват противником района Курахово — более значительный, чем вытеснение украинских войск с территории южнее и юго-восточнее рубежа Елизаветовка — Новоукраинка.

В первую очередь, это касается "логического завершения" действий противника на смежных флангах ГВ "Центр" и "Юг" (в случае захвата Курахово противник получит достаточно неплохие шансы полностью "зачистить" северный берег Кураховского водохранилища на р. Волчья и таким образом высвободить значительную часть сил своего ГВ "Центр" для усиления наступления на главном направлении — Покровском), во вторую — усложнит оборону ВСУ по дирекции Екатериновка — Успеновка, включая район с. Дальнее, а также по рубежу Богоявленка — Новоукраинка — ведь в таком случае противник зайдет за левый (северный) фланг нашей тактической группы, которая ведет оборону на этих участках и направлениях, и по сути повторится история с районом обороны в г. Угледар, который "пал" из-за прорывов на флангах, но в большем масштабе.

Что характерно, это понимает как украинское, так и российское командование, каждое из которых пытается направить дальнейшее развитие ситуации в желаемом именно для него русле.

О действиях ВСУ по понятным причинам мы, конечно, ничего говорить не будем, а вот "за противника" попробуем.

Первое, что бросается в глаза, это изменение количественного и качественного состава той группировки сил и средств, которую противник привлекал ранее и привлекает на данный момент для проведения условной, так называемой "Угледарской операции".

Если непосредственно по двум основным северным "дирекциям" продолжают действовать обе дивизии 8-й ОВА — 150-я мотострелковая дивизия (мсд), непосредственно на Курахово, а 20-я мсд по направлению Новомихайловка — Екатериновка, то в полосе 68-го АК, очевидно, произошли определенные изменения, обусловленные характером и определенными результатами боев именно в районе г. Угледар.

Вероятно, подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) и 403-го мсп этого корпуса, а также тактической группы 18-й кулад понесли, скажем так, значительные потери в этих боях.

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Вспомним недавние события.

Район обороны ВСУ в г. Угледар и вокруг держался до того момента, пока противник не прорвался на двух его флангах — западнее (между Павловкой и Пречистовкой, форсировав р. Кашлагач) и севернее (в районе с. Водяное, захватив обе "Южнодонбасские шахты" №1 и №3, и продвинувшись ЗА дорогу Угледар — Марьинка). С этого момента, по сути, судьба г. Угледара была решена.

Но до этого все попытки противника наступать непосредственно на Угледар или в непосредственной близости от него заканчивались, по сути — безрезультатно.

Логично, что после своих прорывов на флангах командование противника, согласно всем нормам и канонам классического военного искусства начало "наращивать усилия" на участке своего успеха, чтобы его максимально развить.

Произошло это за счет бригад общевойсковых армий из состава ГВ "Восток" — 36-й омсбр (29-я ЗВА), 37-й омсбр (36-й ОВА) и 57-й омсбр (5-й ОВА). Именно их подразделениями командование противника по сути и нарастили свои усилия на этом направлении, добившись отхода подразделений ВСУ непосредственно из района г. Угледар, постепенно сжимая фланги обороняющейся там тактической группы 72-й омбр с запада и северо-востока.

В этом смысле, батальон 123-й обр ТрО, массово ушедший в СОЧ вместо занятия позиций в полосе 72-й омбр, вряд ли что-то изменил бы коренным образом (разве что, отсрочил бы, возможно, падение Угледара). Хотя, конечно, это позволило бы более-менее минимизировать потери ВСУ на этом участке, а также организовать какой-то упорядоченный отвод крайне истощенных длительными предыдущими боями подразделений украинской 72-й омбр и приданных ей других подразделений.

Но в контексте ДАЛЬНЕЙШИХ возможных действий противника, появление на этих участках подразделений его вышеупомянутых бригад также является достаточно показательным "симптомом".

По сути, противник этим не только усилил свою наступающую тактическую группу, но и определенным образом "компенсировал" достаточно значительные потери, понесенные им в предыдущих боях в районе г. Угледар, в первую очередь — в смысле его прошлых неудачных попыток наступать на Угледар с юга и востока силами именно 39-й омсбр 68-го АК и отдельных подразделений 36-й омсбр или бригад МП Тихоокеанского флота.

Ведь примерно месяц назад стало очевидно, что уже исключительно собственными силами ГВ "Юг" и его 8-й ОВА, в частности, даже с "добавленным" ранее 68-м АК и всеми их резервами не может "успеть" ОДНОВРЕМЕННО и на севере (в сторону Курахово), и на юге (в районе Угледара).

Причем месяц (или может, даже больше) назад и я писал, что как только начнутся атаки противника "через р. Кашлагач" западнее Угледара, это будет означать начало его наступления непосредственно на сам район обороны в городе.

Ну и завершая "аргументирующую" часть сегодняшнего обзора, рассмотрим силы и средства противника, который он имеет в составе своего оперативного резерва на обоих ключевых направлениях в этой зоне — собственно Кураховском и Времеевском, то есть, в составе ГВ "Юг" и ГВ "Восток".

1) На Кураховском направлении, противник имеет в оперативном резерве:

стрелковый полк (вероятно, 95-й сп, который ранее подчинялся 5-й омсбр 51-й ОВА);

один отдельный танковый батальон (скорее всего — 428-й отб, из состава 20-й мсд 8-й ОВА);

и где-то до 3-х резервных батальонов (я бы их назвал "накопителей" для формирования штурмовых подразделений) из состава 51-й ОВА и 68-го АК.

В общем, это примерно до 2.1-2.2 тысячи в\сл, чуть больше 30-и танков, ББМ, вообще — менее 20-и единиц, артсистем — 30-35 единиц.

2) На Веремеевском направлении, включая район Угледара, противник имеет в оперативном резерве:

один так называемый "полк оперативного назначения" из состава 116-й отдельной "бригады" (а по сути — дивизии карателей) оперативного назначения федеральной службы войск национальной гвардии (фсвнг) "Россгвардия". Я ранее писал об этой сформированной специально для дислокации на оккупированных территориях украинского Донбасса бригаде "Россгвардии". По сути — это мотострелковый полк из ее состава (вероятно — 902-й поп);

еще один мотострелковый полк — территориальных войск (ТрВ), очевидно, в качестве оперативного резерва противник держит в тылах где-то ближе к границе. Это, либо 1433-й, либо 1437-й мсп;

3 резервных батальона, соответственно 5-й ОВА, 29-й и 36-й ОВА + отдельный резервный мсп всего ГВ "Восток" ("в миру" — "Восточный военный округ"\ВВО), вероятно — 1440-й мсп;

и еще 2 мотострелковых батальона (мсб), которые, очевидно, "восстанавливаются" непосредственно в оперативном тылу ГВ "Восток" где-то на Мариупольском или Бердянском направлении.

В общем, это примерно — 7.5 — 7.6 тысяч "тушек", при 10-15-и танках и 86-88-и ББМ и чуть более 50-и "стволов" артсистем калибром от 100-мм.

Так что подытожим.

После захвата Угледара, очевидно, просматриваются два основных направления (дирекции) возможных действий противника. И оба они относятся к категории "фланговый район":

Максимильяновка — Курахово + Константиновка — Екатериновка (с довеском Победа — Дальнее);

Угледар — Максимовка (с довеском Пречистовка — Новоукраинка и Водяное — Богоявленка).

И хотя со стороны выглядит так, что больше сил и средств противника сосредоточено именно на второй, Угледарской дирекции (где действуют силы и средства из состава ГВ "Восток"), но, как по мне, в первую очередь стоит ожидать все-таки усиления атакующих\штурмовых действий противника именно на Кураховском направлении, именно в полосе действия 8-й ОВА и немного южнее.

Главная причина — наступление соседнего ГВ "Центр" на Покровском направлении (а именно, его 2-й и 41-й ОВА), который, очевидно, НАСТОЯТЕЛЬНО нуждается в ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ силах этой группировки, но которые сейчас завязли в районе Селидово и именно на Кураховском направлении.

8-я ОВА из состава ГВ "Юг" может помочь "решить эту проблему" путем более активного собственного наступления на Курахово, и таким образом, освободив дополнительные силы и средства ГВ "Центр" именно для продолжения и развития его наступления на Покровск.

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