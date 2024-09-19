Готовят прорыв на Курахово и Угледар: что происходит на самом горячем участке фронта

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На Кураховском направлении командование группировки войск (ГВ) противника "Юг" продолжает решать "двуединую" задачу, а именно:

в рамках совместных действий с ГВ "Ценр" на своем правом фланге пытается принудить передовые подразделения ВСУ отойти восточнее рубежа Желанное Первое — Желанное Второе (то есть полностью ликвидировать плацдарм ВСУ восточнее р. Волчья, по направлению на с. Невельское);

а также самостоятельно полностью вытеснить ВСУ с территории восточнее рубежа Курахово — Новоукраинка и взять под свой полный контроль район г. Угледар, то есть полностью ликвидировать наш Угледарский выступ (плацдарм).

И стоит отметить, что командование ГВ "Юг" противника имеет достаточно весомые шансы, чтобы достичь обеих этих целей, хотя на данный момент это в большей степени касается именно района восточнее рубежа Горняк — Кураховка, чем района Угледара и Катериновки.

С этой целью войска (силы) этой группировки, в течение по крайней мере 2-х крайних недель, проводят интенсивные атакующие\штурмовые действия по четырем основным дирекциям:

Красногоровка — Кураховка (это в рамках взаимодействия с левым флангом ГВ "Центр");

Георгиевка — Курахово (действуют основные силы ГВ "Юг");

Константиновка — Екатериновка;

и район западнее и севернее г. Угледар (Водяное), где действует отдельная тактическая группа из состава ГВ "Центр", главной задачей которой является захват города Угледар и шахты "Южнодонбасская "№1".

Состав сил и средств противника, которые действуют на данном операционном направлении (южная часть ГВ "Юг").

8-я общевойсковая армия (ОВА) "Южного военного округа" (ЮВО), именно ее войска (силы) составляют основу этой группировки. Она (в смысле — 8-я ОВА) действует на этих участках следующими силами и средствами — большая часть 1-го армейского корпуса (АК) — 1-я, 5-я, 9-я и 110-я отдельные мотострелковые бригады (омсбр), 20-я мотострелковая дивизия (мсд), почти, в полном составе, а также — большая часть 150-й мотострелковой дивизии (мсд) + до 5-и мотострелковых полков территориальных войск (мсп ТрВ), приданных полкам и бригадам этого армейского корпуса и двух дивизий, ну и до 6-и отдельных стрелковых полков и батальонов мобилизационного резерва (осп и осб МР);

также на этом направлении действуют войска (силы) 68-го армейского корпуса (АК) из состава "Восточного военного округа" (ВВО) — 39-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр), которой очевидно, придано не менее 2-х мсп ТрВ и сводная тактическая группа 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (пулад). Основная задача — Угледар и прилегающая территория;

кроме этого, вероятно, в рамках активных наступательных действий противника непосредственно на Угледарском отрезке, участвуют также силы и средства из состава ГВ "Восток" — район западнее Павловки и неподалеку с. Пречистовка и с. Новодонецкое. Вероятно, это — 36-я омсбр из состава 29-й ЗВА, возможно — 40-я отдельная бригада морской пехоты (обр МП) тихоокеанского флота (тоф-у) или отдельные подразделения 57-й омсбр (5-я ОВА).

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В течение "вчера — позавчера" противник в полосе действия своего ГВ "Юг" пытался:

прорваться по направлениям Красногоровка — Александрополь и Красногоровка — Острое;

полностью завладеть поселками Георгиевка и Константиновка;

развить свое наступление по направлению на с. Антоновка, Богоявленка, Новоукраинка;

а также вытеснить наши войска из района г. Угледар и шахты "Южнодонбасская №1".

Для этого противник организовал и провел атакующие\штурмовые действия позиции наших передовых подразделений по следующим направлениям:

Красногревка — Александрополь, Красногревка — Острое, в общем, до штурмового взвода (до 22-х-24-х человек) при поддержке 2-х единиц боевых бронированных машин (ББМ);

Парасковиевка — Антоновка, до 1 штурмовой группы (10-12 человек), без боевой техники;

Водяное — Константиновка, до 1 штурмового отделения (8-10 человек), без боевой техники;

Сладкое — Екатериновка, до 1 штурмового отделения (до 10-и человек), без боевой техники;

Водяное — Екатериновка, до 1 штурмового отделения (до 8-и человек), без боевой техники;

Никольское — Угледар, до 2-х штурмовых отделений (до 15-18 человек), при поддержке 2-х единиц ББМ;

Пречистовка — Новоукраинская, до 1 штурмового отделения (до 10-и человек), без боевой техники.

В результате этих действий на данный момент:

противнику удалось расширить свое продвижение по южному берегу реки Лозовая, западнее Красногоровки, в сторону с. Острое и Александрополь, однако к самим этим поселкам он пока так и не пробился;

ни Георгиевку, ни Константиновку ПОЛНОСТЬЮ взять под свой контроль противнику также пока не удалось (по крайней мере, по состоянию на вчерашнее утро);

а вот южнее, у него результаты лучше — очевидно, территорию шахты "Южнодонбасская №1", севернее Угледара, противнику удалось взять под свой контроль, а также продвинуться в сторону Катериновки с юго-восточного направления, хотя бои в районе Водяного и шахты "Южнодонбасская №3" продолжаются и противник не может быстро и "глубоко" продвинуться в сторону Богоявленки со стороны Водяного, чтобы создать себе удобные условия для дальнейшего продвижения в сторону Катериновки и Антоновки;

по направлениям Пречистовка — Новоукраинка и Пречистовка — Золотая Нива (западнее Угледара) продвижение противника — или отсутствует, или минимальное.

Таким образом, можем констатировать по развитию ситуации на Кураховском и Угледарском направлениях следующее:

очевидно, размах и объем наступательных действий противника на указанных направлениях обусловливается целым рядом факторов, и в первую очередь — наличием в составе развернутого здесь ГВ "Юг" боеспособных сил и средств. А она — не сказать, чтобы особо благоприятная. В течение сентября противник был вынужден переместить с этих направлений в состав ГВ "Север" или в оперативный резерв для "восстановления" следующие силы и средства;

155-ю обр МП, одно из наиболее боеспособных соединений УВ "Юг" (по крайней мере, 1 батальон МП и 1 десантно-штурмовой батальон бригады);

один мсп, вероятно — 33-й мсп из состава 20-й мсд;

95-й отдельный стрелковый полк (осп) МР;

не менее гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона (гсадн), вероятно из состава 238-й артиллерийской бригады (абр).

Хотя, конечно, основные силы и 1-го АК, и всей 8-й ЗВА и "приданного" 68-го АК остаются на Кураховском и Угледарском направлениях.

Но дело в том, что противник вынужден здесь, так же как и на Покровском направлении, наступать на достаточно широком фронте. Более того, по фронту полоса наступления ГВ "Юг" значительно шире, чем у ГВ "Центр", но даже в полосе ГВ "Центр" противник примерно 3-4 недели назад был вынужден перейти от ОДНОВРЕМЕННОГО к ПОЧЕРЕДНОМУ выполнению ближайших задач своего наступления. Для ГВ "Юг" это еще более актуально.

Так, как на Купянском или Харьковском, когда можно сконцентрировать относительно значительные силы и средства на сравнительно узких участках, на Кураховском и Угледарском направлениях — не получается.

Поэтому, объективно, командование ГВ "Юг", равно как и командование ГВ "Центр", в еще большей степени вынуждено среди разнообразия целей и задач, которые ему ставит "вышележащее" начальство, выбирать лишь наиболее приоритетные. Оно просто физически не может "быть сильным везде". На данный момент это — смежный с ГВ "Центр" фланг в районе Красногоровки, ну и район Угледара, как ключевой для всего выступления между Курахово и Угледаром, который противник и так уже почти ликвидировал.

Конечно, в более длительной "перспективе" для всей ГВ "Юг" наиболее приоритетной остается задача по "прорыву на Курахово" (именно поэтому здесь и сконцентрирована наиболее боеспособная часть 8-й ОВА — 20-я и 150-я мсд). Наиболее интересным в этом смысле остается вопрос — когда именно ГВ "Юг" сможет приступить к ее непосредственному выполнению, и вообще будет ли она способна приступить к этому, без перегруппировки и паузы, а особенно — без задействования ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ резервов?

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