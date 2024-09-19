Готують прорив на Курахове та Вугледар: що відбувається на найгарячішій ділянці фронту

Related video

На Курахівському напрямку командування угрупування військ (УВ) противника "Юг" продовжує вирішувати "двоєдине" завдання, а саме:

в межах сумісних дій з УВ "Ценр" на своєму правому фланзі намагається примусити передові підрозділи ЗСУ відійти східніше рубежу Желанне Перше – Желанне Друге (тобто повністю ліквідувати плацдарм ЗСУ східніше р. Вовча, по напрямку на с. Невельське);

а також самостійно повністю витіснити ЗСУ з території східніше рубежу Курахове – Новоукраїнка та взяти під свій повний контроль район м. Вугледар, тобто, повністю ліквідувати наш Вугледарський виступ (плацдарм).

Й варто зазначити, що командування УВ "Юг" противника має достатньо вагомі шанси, аби досягнути обох цих цілей, хоча на цей момент це в більшій мірі стосується саме району східніше рубежу Гірник – Курахівка, ніж району Вугледару та Катеринівки.

З цією метою війська (сили) цього угрупування, протягом принаймні 2-х крайніх тижнів, проводять інтенсивні атакуючі\штурмові дії по чотирьох основних дирекціях:

Красногорівка – Курахівка (це у рамках взаємодії із лівим флангом УВ "Центр");

Георгіївка – Курахове (діють основні сили УВ "Юг");

Костянтинівка – Катеринівка;

й район західніше та північніше м. Вугледар (Водяне), де діє окрема тактична група зі складу УВ "Центр", головним завданням якої є захоплення міста Вугледар та шахти "Південнодонбаська "№1".

Склад сил й засобів противника, які діють на цьому операційному напрямку (південне частина УВ "Юг").

8-а загальновійськова армія (ЗВА) "Южного военного округа" (ЮВО), саме її війська(сили) складають основу цього угрупування. Вона (у сенсі – 8-а ЗВА) діє на цих ділянках наступними силами та засобами – більша частина 1-го армійського корпусу (АК) – 1-а, 5-а, 9-а та 110-а окремі мотострілецькі бригади (омсбр), 20-а мотострілецька дивізія (мсд), майже, у повному складі, а також – більша частина 150-ї мотострілецької дивізії (мсд) + до 5-и мотострілецьких полків територіальних військ (мсп ТрВ), приданих полкам та бригадам цього армійського корпусу та двох дивізій, ну й до 6-и окремих стрілецьких полків та батальйонів мобілізаційного резерву (осп та осб МР);

також на цьому напрямку діють війська (сили) 68-го армійського корпусу (АК) зі складу "Восточного военного округа" (ВВО) – 39-а окрема мотострілецька бригада (омсбр), якій очевидно, придано не менше 2-х мсп ТрВ та зведена тактична група 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії (кулад). Основне завдання – Вугледар та прилегла територія;

окрім цього, ймовірно, у межах активних наступальних дій противника безпосередньо на Вугледарському відрізку, беруть участь також сили й засоби зі складу УВ "Восток" – район західніше Павлівки та неподалік с. Пречистівка й с. Новодонецьке. Ймовірно, це – 36-а омсбр зі складу 29-ї ЗВА, можливо – 40-а окрема бригада морської піхоти (обр МП) тихоокеанського флоту (тоф-у) чи окремі підрозділи 57-ї омсбр (5-а ЗВА).

Важливо

"Свідомо провальна тактика": Дикий розповів, як РФ намагається просунутися під Кураховим (відео)

Протягом "вчора – позавчора" противник у смузі дії свого УВ "Юг"намагався:

прорватися по напрямках Красногорівка – Олександропіль та Красногорівка – Гостре;

повністю заволодіти селищами Георгіївка та Костянтинівка;

розвинути свій наступ по напрямку на с. Антонівка, Богоявленка, Новоукраїнка;

а також витіснити наші війська з району м. Вугледар та шахти "Південнодонбаська №1".

Для цього противник організував та провів атакуючі\штурмові дії позиції наших передових підрозділів по наступних напрямках:

Красногрівка – Олександропіль, Красногрівка – Гостре, загалом, до штурмового взводу (до 22-х-24-х чоловік) при підтримці 2-х одиниць бойових броньованих машин (ББМ);

Парасковіївка – Антонівка, до 1 штурмової групи (10-12 чоловік), без бойової техніки;

Водяне – Костянтинівка, до 1 штурмового відділення (8-10 чолоівк), без бойової техніки;

Солодке – Катеринівка, до 1 штурмового відділення (до 10-и чоловік), без бойової техніки;

Водяне – Катеринівка, до 1 штурмового відділення (до 8-и чоловік), без бойової техніки;

Микільське – Вугледар, до 2-х штурмових відділень (до 15-18 чоловік), при підтримці 2-х одиниць ББМ;

Пречистівка – Новоукраїнска, до 1 штурмового відділення (до 10-и чоловік), без бойової техніки.

В результаті цих дій на цей момент:

противнику вдалося розширити своє просування по південному березі річки Лозова, західніше Красногорівки, у бік с. Гостре та Олександропіль, однак до самих цих селищ він поки що так й не пробився;

ні Георгіївку, ні Костянтинівку ПОВНІСТЮ взяти під свій контроль противнику також поки не вдалося (принаймні, станом на вчорашній ранок);

а от південніше, в нього результати кращі – очевидно, територію шахти "Південнодонбаська №1", північніше Вугледару, противнику вдалося взяти під свій контроль, а також просунутись у бік Катеринівки з південно-східного напрямку, хоча бої в районі Водяного та шахти "Південнодонбаська №3" продовжуються й противник не може швидко та "глибоко" просунутись у бік Богоявленки зі сторони Водяного, щоб створити собі зручні умови для подальшого просування у бік Катеринівки та Антонівки;

по напрямках Пречистівка – Новоукраїнка та Пречистівка – Золота Нива (західніше Вугледару) просування противника – або відсутнє, або мінімальне.

Таким чином, можемо констатувати щодо розвитку ситуації на Курахівському та Вугледарському напрямках наступне:

очевидно, розмах та обсяг наступальних дій противника на вказаних напрямках обумовлюється цілою низкою факторів, й насамперед – наявністю у складі розгорнутого тут УВ "Юг" боєздатних сил й засобів. А вона – не сказати, щоб особлива сприятлива. Протягом вересня противник був вимушений перемістити з цих напрямків до складу УВ "Север" або в оперативний резерв для "відновлення" наступні сили та засоби;

155-у обр МП, одне з найбільш боєздатних з’єднань УВ "Юг" (принаймні, 1 батальйон МП та 1 десантно-штурмовий батальйон бригади);

один мсп, ймовірно – 33-й мсп зі складу 20-ї мсд;

95-й окремий стрілецький полк (осп) МР;

не менше гаубічного самоходного артилерійського дивізіону (гсадн), ймовірно зі складу 238-ї артилерійської бригади (абр).

Хоча, звісно, основні сили й 1-го АК, й всієї 8-ї ЗВА та "приданого" 68-го АК залишаються на Курахівському та Вугледарському напрямках.

Але річ у тому, що противник вимушений тут, так само як й на Покровському напрямку, наступати на достатньо широкому фронті. Ба більше, по фронту смуга наступу УВ "Юг" значно ширша? ніж в УВ "Центр", але навіть у смузі УВ "Центр" противник приблизно 3-4 тижні тому був вимушений перейти від ОДНОЧАСНОГО до ПОЧЕРГОВОГО виконання найближчих завдань свого наступу. Для УВ "Юг" це ще більш актуально.

Так, як на Куп’янському або Харківському, коли можна сконцентрувати відносно значні сили й засоби на порівняно вузьких ділянках, на Курахівському та Вугледарському напрямках – не виходить.

Тому, об’єктивно, командування УВ "Юг", так само як й командування УВ "Центр", у ще більшій мірі вимушене серед розмаїття цілей та завдань, які йому ставить "вишележащее" начальство, обирати лише найбільш пріоритетні. Воно просто фізично не може "бути сильним скрізь". На цей час це – суміжний з УВ "Центр" фланг в районі Красногорівки, ну й район Вугледару, як ключовий для всього виступу між Кураховим та Вугледаром, який противник й так вже майже ліквідував.

Звісно, у більш тривалій "перспективі" для всього УВ "Юг" найбільш пріоритетним залишається завдання щодо "прориву на Курахове" (саме тому тут й сконцентрована найбільш боєздатна частина 8-ї ЗВА – 20-а та 150-а мсд). Найбільш цікавим у цьому сенсі залишається питання – коли саме УВ "Юг" зможе приступити до його безпосереднього виконання, й чи взагалі воно буде спроможним приступити до цього, без перегрупування та паузи, а особливо – без задіяння ДОДАТКОВИХ резервів?

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо