"Сознательно провальная тактика": Дикий рассказал, как РФ пытается продвинуться под Курахово (видео)

На Донбассе российские силы постепенно исчерпываются, тогда как украинские накапливаются. По мнению экс-командира взвода батальона "Айдар" Евгения Дикого, враг понимает, что через некоторое время его наступление окончательно выдохнется.

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На Кураховском направлении Донецкой области Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать "провальную" тактику для того, чтобы продвинуться. Об этом сообщил экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире FREEДОМ.

Он отметил, что в случае прорыва на Кураховском направлении может возникнуть угроза полуокружения с юга Часового Яра. На этом участке фронта противник вернулся к тактике применения бронетехники, от которой отказался в 2023 году. После этого они начали использовать маленькие пехотные группы под прикрытием малого количества брони. По словам Дикого, это оказалось достаточно эффективным.

"Для меня очень интересно, почему вдруг они вернулись снова к этой тактике под Курахово. Вот вернулись с абсолютно ожидаемыми результатами. Вот опять просто сходили колонной, опять получили очень жесткий результат, получили сожженную колонну", — сказал Евгений Дикий.

Он подчеркнул, что противник снова решил попробовать "заведомо провальную тактику", которая уже не один десяток раз его подводила. По его мнению, единственным рациональным объяснением этого может быть то, что враг очень спешит. В частности, им могли дать установки очень спешить, попытаться везде прорваться.

Дикий считает, что вражеское командование понимает, что российские силы постепенно исчерпываются, а украинские накапливаются, а потому через некоторое время наступление окончательно выдохнется. Он добавил, что перед оккупантами может стоять задача: за месяц–два любой ценой захватить максимум территории на случай, если война "замрет" по линии фронта на какое-то время.

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Напомним, 30 июля в ДШВ ВСУ рассказали, что оккупанты пытались осуществить массированное наступление на Кураховском направлении. Однако российские войска потерпели фиаско. Так, в штурм было бросить 57 единиц бронетехники.

Утром 31 июля аналитики DeepState рассказали, что оккупанты продвинулись на двух направлениях в Донецкой области. В частности, в Красногоровке и вблизи Урожайного.