Российская армия продвинулась в двух населенных пунктах в Донецкой области, — DeepState (карта)

Согласно данным карт DeepState, ВС РФ оккупанты продвинулись в Красногоровке вблизи Курахово и возле Урожайного на Времовском направлении. В Генштабе также заявили об ответных действиях врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковиевка.

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На двух направлениях в Донецкой области российская армия имела успех. О продвижении российских оккупационных войск заявили аналитики DeepState в среду утром, 31 июля.

"Враг продвинулся в Красногоровке и возле Урожайного", — говорится в сообщении.

Красногоровка расположена в 30 км от города Курахово. Урожайное — это Времовское направление.

Продвижение ВС РФ в Донецкой области Фото: deepstatemap.live Фото: deepstatemap.live

На интерактивной онлайн карте боевых действий в Украине также уточнены россияне вблизи Роботино Запорожской области. По данным аналитиков, враг находится на окраинах села и продвигается в сторону Орехово.

Данные Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на вечер вторника, 30 июля, сообщал о десяти боевых столкновениях на Кураховском направлении. Россияне сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковеевка.

На Времовском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Старомайорского.

В то же время наиболее активным, по данным Генштаба, остается Покровское направление. Там оккупанты в течение дня атаковали 40 раз. Враг наиболее активен в районах Новоалександровки, Веселого, Ивановки, Желанного и Яснобродовки.

Напомним, 30 июля ВС РФ расширили плацдарм под Торецком Донецкой области. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что бои с оккупантами продолжаются непосредственно в черте города.

Позже руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заверил, что россиян в Торецке нет. Он лишь отметил, что ранее вражеские ДРГ предпринимали попытки зайти в город.