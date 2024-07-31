Російська армія просунулася у двох населених пунктах на Донеччині, — DeepState (карта)

Згідно з даними карт DeepState, окупанти просунулися у Красногорівці поблизу Курахового та біля Урожайного на Времівському напрямку. У Генштабі також заявили про відповідні дії ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка.

Related video

На двох напрямках у Донецькій області російська армія мала успіх. Про просування російських окупаційних військ заявили аналітики DeepState у середу вранці, 31 липня.

"Ворог просунувся у Красногорівці та біля Урожайного", — йдеться у повідомленні.

Красногорівка розташована за 30 км від міста Курахове. Урожайне — це Времівський напрямок.

Просування ЗС РФ у Донецькій області Фото: deepstatemap.live Фото: deepstatemap.live

На інтерактивній онлайн мапі бойових дій в Україні також уточнено росіян поблизу Роботиного Запорізької області. За даними аналітиків, ворог знаходиться на околицях села та просувається у бік Оріхового.

Дані Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на вечір вівторка, 30 липня, повідомляв про десять бойових зіткнень на Курахівському напрямку. Росіяни зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка.

На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Старомайорського.

Водночас найбільш активним, за даними Генштабу, залишається Покровський напрямок. Там окупанти впродовж дня атакували 40 разів. Ворог найбільш активний в районах Новоолександрівки, Веселого, Іванівки, Желанного та Яснобродівки.

Нагадаємо, 30 липня ЗС РФ розширили плацдарм під Торецьком Донецької області. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що бої із окупантами тривають безпосередньо в межах міста.

Пізніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко запевнив, що росіян у Торецьку немає. Він лише зазначив, що раніше ворожі ДРГ робили спроби зайти в місто.