РФ не зайшла в Торецьк, але сіра зона на підступах розширилася: що нині відбувається в місті

Через розширення сірої зони на підступах до Торецька на Донбасі російські військові намагаються проскакувати поодинокими групами. За словами офіцера ЗСУ з позивним "Алекс", бої тривають на межі міста.

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Збройні сили Російської Федерації не увійшли в Торецьк Донецької області. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"Торецьк. Станом на зараз, росіян в місті немає. Тому на 12:00 цього дня інформація про захід росіян в Торецьк не відповідає дійсності", — сказав Андрій Коваленко.

Він зауважив, що раніше в Торецьк намагалися зайти ворожі ДРГ.

Офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" наголосив, що є поодинокі випадки проскакування ворога на підступах до міста, але вони невдалі.

"Хлопці не дадуть збрехати, ситуація на останніх вулицях Північного (крайнього передмістя перед Торецьком) складна та фактично там вже п*дарня, що не є секретом навіть по карті DeepState", — сказав "Алекс".

За його словами, сіра зона на підступах до міста розширилася, а окупанти намагаються поодинокими групами проскакувати. Тому фактично бої тривають на межі міста — навіть за пів сотні метрів в його межах, пояснив військовий. Він додав, що говорив про бойові зіткнення через розширення сірої зони.

Український військовослужбовець у своєму Telegram-каналі "Бахмутський Демон" повідомив, що розмовляв зі своїм другом, який є оператором БпЛА в районі Торецьку, той зауважив, що ворог не заходив у місто.

"Але скільки ще протримаємо околиці я хз", — наголосив він.

Ситуація в районі Торецька: що говорять у РФ

У Міноборони РФ повідомили, що російські війська нібито захопити селище Південне Донецької області та покращити свої тактичне становище. Крім цього в оборонному відомстві розповіли, що нібито було завдано поразки українським підрозділам у районах населених пунктів Торецьк, Желанне, Воздвиженка, Сергіївка, Гродівка, Миколаївка та Новгородське.

Що відбувається на Торецькому напрямку: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Торецькому напрямку окупанти здійснили 19 атак біля Дружби, Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Ситуація в районі Торецька

Нагадаємо, 30 липня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що на Торецькому напрямку склалася напружена ситуація. Він зауважив, що бої тривають у межах Торецька, а не агломерації населених пунктів.

Того ж дня аналітики DeepState розповіли, що ЗС РФ просунулися біля семи населених пунктів на Покровському та Торецькому напрямках Донецької області.