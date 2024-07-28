Ловушка под Курахово: россияне безуспешно штурмовали позиции ВСУ, потеряв десятки техники

После второго дня столкновения с 79-й ОДШБр ВСУ потери россиян в живой силе насчитывали более ста человек ликвидированными и ранеными. Эксперты отметили провальные попытки руководства ВС РФ повторить "авдеевский" прорыв.

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В течение двух дней российская армия предприняла несколько попыток прорыва украинской линии фронта к востоку от Курахово, столкнувшись с мощной обороной Сил обороны Украины. По результатам неудачных штурмов подразделения ВС РФ потеряли десятки бронетехники и более ста человек убитыми и ранеными. О деталях боестолкновений на Кураховском направлении рассказали 27 июля обозреватели Forbes.

Авторы материала пишут, что армейское руководство РФ в попытках прорвать линию обороны украинских сил бросило в первый день значительные силы — в штурме участвовали 57 единиц бронетехники и десяток мотоциклов. Однако у населенного пункта Кураховка захватчики столкнулись с грамотной и слаженной обороной украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, бойцы которой отбили атаку с помощью мин, артиллерии и беспилотников.

В результате российские войска были вынуждены отступить, оставив шесть разбитых танков, семь боевых машин пехоты и все 12 мотоциклов. При этом украинские военные насчитали 40 убитых и 37 раненых среди россиян.

На следующий день, 25 июля, российская армия предприняла вторую попытку с участием 16 бронемашин. Снова встретив мощную оборону, штурмовики ВС РФ отступили, оставив один уничтоженный танк и две БМП. 79-я ОДШБр сообщила о 23 убитых и 29 раненых российских солдатах.

Анализ ситуации под Курахово

Судя по тому, как разворачивались события на поле боя, обозреватели отметили, что Кураховка стала настоящей ловушкой для истощенных российских сил. Дело в том, что в отличие от ситуации на Авдеевском направлении, где российские войска медленно продвигаются, противник пытается форсировать атаку Кураховки, которая является ключом к захвату соседнего опорного пункта в Курахово и укреплению контроля над Донецкой областью.

Карта боевых действий на Кураховском направлении. 1 июля 2024 Карта боевых действий на Кураховском направлении. 27 июля 2024

"Вполне вероятно, что россияне попытаются достичь Кураховки, что даст им возможность отрезать Курахово от логистических путей. Но из-за относительно благоприятных оборонительных сооружений и географических условий мы не ожидаем быстрого продвижения российских войск в этом районе", — цитирует издание украинскую аналитическую группу Frontelligence Insight.

Кроме того, эксперты отмечают, что российские войска сталкиваются с трудностями из-за необходимости атаковать одновременно в нескольких секторах, что определенным образом распыляет их боевую мощь.

Несмотря на многочисленные неудачи, российское командование продолжает надеяться на успешный прорыв к Курахово по примеру Авдеевки. Эксперты в свою очередь предупреждают о возможном постепенном продвижении российских войск, хотя и медленными темпами. Таким образом, несмотря на катастрофические результаты последних атак, следующая попытка может оказаться успешной.

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