Ловушка под Курахово: россияне безуспешно штурмовали позиции ВСУ, потеряв десятки техники
После второго дня столкновения с 79-й ОДШБр ВСУ потери россиян в живой силе насчитывали более ста человек ликвидированными и ранеными. Эксперты отметили провальные попытки руководства ВС РФ повторить "авдеевский" прорыв.
В течение двух дней российская армия предприняла несколько попыток прорыва украинской линии фронта к востоку от Курахово, столкнувшись с мощной обороной Сил обороны Украины. По результатам неудачных штурмов подразделения ВС РФ потеряли десятки бронетехники и более ста человек убитыми и ранеными. О деталях боестолкновений на Кураховском направлении рассказали 27 июля обозреватели Forbes.
Авторы материала пишут, что армейское руководство РФ в попытках прорвать линию обороны украинских сил бросило в первый день значительные силы — в штурме участвовали 57 единиц бронетехники и десяток мотоциклов. Однако у населенного пункта Кураховка захватчики столкнулись с грамотной и слаженной обороной украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, бойцы которой отбили атаку с помощью мин, артиллерии и беспилотников.
В результате российские войска были вынуждены отступить, оставив шесть разбитых танков, семь боевых машин пехоты и все 12 мотоциклов. При этом украинские военные насчитали 40 убитых и 37 раненых среди россиян.
На следующий день, 25 июля, российская армия предприняла вторую попытку с участием 16 бронемашин. Снова встретив мощную оборону, штурмовики ВС РФ отступили, оставив один уничтоженный танк и две БМП. 79-я ОДШБр сообщила о 23 убитых и 29 раненых российских солдатах.
Анализ ситуации под Курахово
Судя по тому, как разворачивались события на поле боя, обозреватели отметили, что Кураховка стала настоящей ловушкой для истощенных российских сил. Дело в том, что в отличие от ситуации на Авдеевском направлении, где российские войска медленно продвигаются, противник пытается форсировать атаку Кураховки, которая является ключом к захвату соседнего опорного пункта в Курахово и укреплению контроля над Донецкой областью.
"Вполне вероятно, что россияне попытаются достичь Кураховки, что даст им возможность отрезать Курахово от логистических путей. Но из-за относительно благоприятных оборонительных сооружений и географических условий мы не ожидаем быстрого продвижения российских войск в этом районе", — цитирует издание украинскую аналитическую группу Frontelligence Insight.
Кроме того, эксперты отмечают, что российские войска сталкиваются с трудностями из-за необходимости атаковать одновременно в нескольких секторах, что определенным образом распыляет их боевую мощь.
Несмотря на многочисленные неудачи, российское командование продолжает надеяться на успешный прорыв к Курахово по примеру Авдеевки. Эксперты в свою очередь предупреждают о возможном постепенном продвижении российских войск, хотя и медленными темпами. Таким образом, несмотря на катастрофические результаты последних атак, следующая попытка может оказаться успешной.Важно
Напомним, по информации The Washington Post, российские войска продвигаются на Донбассе несмотря на сильную жару, пытаясь расширить территориальные достижения и захватить город Покровск, ключевой транзитный узел.