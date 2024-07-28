Пастка під Кураховим: росіяни безуспішно штурмували позиції ЗСУ, втративши десятки техніки

Після другого дня зіткнення з 79-ю ОДШБр ЗСУ втрати росіян у живій силі налічували понад сто осіб ліквідованими та пораненими. Експерти відзначили провальні спроби керівництва ЗС РФ повторити "авдіївський" прорив.

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Протягом двох днів російська армія зробила кілька спроб прориву української лінії фронту на схід від Курахового, зіткнувшись із потужною обороною Сил оборони України. За результатами невдалих штурмів підрозділи ЗС РФ втратили десятки бронетехніки й понад сто осіб убитими і пораненими. Про деталі бойових зіткнень на Курахівському напрямку розповіли 27 липня оглядачі Forbes.

Автори матеріалу пишуть, що армійське керівництво РФ у спробах прорвати лінію оборони українських сил кинуло в перший день значні сили — у штурмі брали участь 57 одиниць бронетехніки та десяток мотоциклів. Однак біля населеного пункту Курахівка загарбники зіткнулися з грамотною і злагодженою обороною української 79-ї десантно-штурмової бригади, бійці якої відбили атаку за допомогою мін, артилерії та безпілотників.

У результаті російські війська були змушені відступити, залишивши шість розбитих танків, сім бойових машин піхоти й всі 12 мотоциклів. При цьому українські військові нарахували 40 убитих і 37 поранених серед росіян.

Наступного дня, 25 липня, російська армія зробила другу спробу за участю 16 бронемашин. Знову зустрівши потужну оборону, штурмовики ЗС РФ відступили, залишивши один знищений танк і дві БМП. 79-та ОДШБр повідомила про 23 убитих і 29 поранених російських солдатів.

Аналіз ситуації під Кураховим

Судячи з того, як розгорталися події на полі бою, оглядачі зазначили, що Курахівка стала справжньою пасткою для виснажених російських сил. Річ у тім, що на відміну від ситуації на Авдіївському напрямку, де російські війська повільно просуваються, противник намагається форсувати атаку Курахівки, яка є ключем до захоплення сусіднього опорного пункту в Кураховому і зміцнення контролю над Донецькою областю.

Карта бойових дій на Курахівському напрямку. 1 липня 2024 року Карта бойових дій на Курахівському напрямку. 27 липня 2024 року

"Цілком імовірно, що росіяни спробують досягти Курахівки, що дасть їм можливість відрізати Курахове від логістичних шляхів. Але через відносно сприятливі оборонні споруди та географічні умови ми не очікуємо швидкого просування російських військ у цьому районі", — цитує видання українську аналітичну групу Frontelligence Insight.

Крім того, експерти зазначають, що російські війська постають перед труднощами через необхідність атакувати одночасно в кількох секторах, що певним чином розпорошує їхню бойову міць.

Попри численні невдачі, російське командування продовжує сподіватися на успішний прорив до Курахового за прикладом Авдіївки. Експерти зі свого боку попереджають про можливе поступове просування російських військ, хоча й повільними темпами. Таким чином, незважаючи на катастрофічні результати останніх атак, наступна спроба може виявитися успішною.

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