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Сегодня будет юго-восточный "угол" фронта. Кураховское и Времиевское направления.

Примерно неделю назад командование группировок войск (ГВ) "Юг" и "Восток" противника возобновили атакующие\штурмовые действия на отдельных участках линии боевого соприкосновения (ЛБС) указанных направлений. По сути, смыслом этих действий является очередная попытка вытеснить ВСУ с Угледарско-Кураховского выступа, а также восстановить положение, которое существовало на Бердянском направлении до начала украинского наступления в 2023 году.

В частности, после непродолжительного "закрепления" в занятых поселках Старомайорское и Урожайное:

передовые подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) противника из состава его 36-й общевойсковой армии (ОВА), 5-й отдельной танковой бригады (отбр), при поддержке подразделений десантно-штурмового батальона 40-й отдельной бригады морской пехоты (обр МП,) снова осуществили серию атакующих и штурмовых действий вдоль восточного берега р. Мокрые Ялы, по направлению Урожайное–Благодатное;

в свою очередь, по противоположному (западному) берегу этой реки подразделения 394-го и 114-го мотострелковых полков (мсп), поддерживаемые отдельными подразделениями 218-го танкового полка (тп) из состава 127-й мотострелковой дивизии (мсд) 5-й ЗВА противника, попытались прорваться в сторону с.Макаровка со стороны Старомайорского.

В настоящее время вышеупомянутые попытки противника закончились для него почти безрезультатно.

Также в полосе действий УВ "Восток" передовые подразделения 36-й омсбр из состава 29-й общевойсковой армии (ОВА) противника в течение текущего места осуществили ограниченные по размаху атакующие\штурмовые действия по направлениям:

Никольское–Угледар;

Владимировка–шахта "Южно-Донбасская";

Сладкое–Водяное (39-я омсбр, из состава 68-го армейского корпуса\АК).

Указанные действия противника пока продолжаются для него без особых успехов.

В свою очередь, в полосе действия войск (сил) ГВ "Юг" противник продолжил свои попытки наступать в общем направлении на Курахово и в сторону Константиновки, в частности:

передовые подразделения 9-й омсбр из состава 1-го АК, 103-го мотострелкового и 163-го танкового полков (мсп\тп) 150-й мотострелковой дивизии (мсд) осуществили в течение месяца серию атакующих действий по направлению Марьинка–Максимильяновка, пытаясь прорваться в последнюю. Но дальше Георгиевки продвинуться и закрепиться не смогли. Да и саму Георгиевку россияне сейчас контролируют лишь частично.

по направлениям Победа–Константиновка и Новомихайловка–Константиновка "главным действующим лицом" продолжает выступать 20-я мотострелковая дивизия (мсд) противника из состава его 8-й ОВА. По указанным направлениям она практически полностью введена противником в бой, в составе всех 3-х своих мотострелковых полков (242-й, 255-й и 33-й мсп), а также "штатного" танкового полка (тп) — 10-го тп.

В настоящее время противник стремится полностью взять под контроль с. Парасковиевка и продвинуться от нее к дороге Марьинка–Угледар (она же — 00532), обходя с. Константиновка с севера. Очевидно, та тактическая группа, которая действует со стороны с. Победа, должна "оказать содействие" той части дивизии, которая наступает со стороны Новомихайловки.

Стоит также добавить, что в полосе действия 20-й мсд, очевидно, введены в бой подразделения как минимум еще 3-х мотострелковых полков территориальных войск (мсп ТрВ), которые, вероятно, оперативно подчинены штабу 20-й мсд.

Южнее этого направления, в общей дирекции Сладкое–Водяное, как я указал выше, оперируют подразделения 39-й омсбр и сводной тактической группы 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (кулад), из состава ГВ "Восток".

В настоящее время противнику удалось в целом в этом юго-восточном "углу" фронта за весну и половину лета достичь достаточно ограниченных результатов, в частности:

отбить два ранее освобожденных ВСУ села на Времеевском направлении (в сторону Большой Новоселки) — Старомайорское и Урожайное;

захватить с.Новомихайловка и большую часть с. Парасковиевка;

закрепиться в центральной и восточной части с. Георгиевка;

оттеснить наши передовые подразделения на наиболее опасном для себя направлении — Владимировка–шахта "Южно-Донбасская", но явно не намного;

продвинуться на очередные пару посадок по дирекции Сладкое–Водяное…

Но, насколько я понимаю, главные задачи на этих направлениях, а именно — полное вытеснение ВСУ западнее дороги Марьинка–Угледар (и таким образом, ликвидация всего Кураховско-Угледарского выступа), а также "восстановление положения" в большей части полосы действия войск (сил) ГВ "Восток", в настоящее время для противника пока остаются, скажем так, достаточно проблемными.

Очевидно, от возможных (запланированных?) действий по охвату Кураховско-Угледарского выступа (плацдарма) ВСУ путем стремительного прорыва в сторону, собственно, Курахово (и создания таким образом условий для охвата плацдарма с севера, а с юга такие условия были созданы РАНЬШЕ), командование противника отказалось. Подозреваю — вынужденно.

Несколько попыток "прорваться через Георгиевку" противник таки осуществил. Так же, как весной пробовал наступать в сторону Золотой Нивы, а также с рубежа Шевченко–Павловка.

Но все это для него закончилось, по сути, неудачно. Кроме нескольких "мелко-тактических" приобретений, это ему ничего существенного не принесло. В том числе, относительно гипотетической "охватывающей", по отношению к Кураховско-Угледарскому выступу, возможной операции.

Поэтому, очевидно, начиная с ранней весны, параллельно с "наработками" относительно "стремительного прорыва на Курахово" командование противника начало практическую реализацию привычного для себя плана по фронтальному и медленному вытеснению ВСУ с вышеупомянутого плацдарма (длительные и кровопролитные бои за Марьинку, Новомихайловку, Победу, неоднократные попытки прорваться "на Водяное" южнее самой Новомихайловки, спорадические попытки "обойти Угледар", то с востока, то с запада ну и т.д.).

То есть, очевидно, перед командованием ГВ "Юг" противника была поставлена вполне конкретная и четкая задача — ликвидировать украинский Кураховско-Угледарский плацдарм, опасно вытянутый в сторону Владимировки и Волновахи.

Причем, насколько я понимаю, "прямое содействие" ГВ "Юг" в этом деле должно было оказать ГВ "Восток" (силами своих правофланговых 29-й ЗВА и 68-го АК), перед которым, в свою очередь, была поставлена задача "вернуть все назад" на "собственном" и самостоятельном Времиевском направлении.

В настоящее время командование ГВ "Юг" и "Восток" противника достаточно далеки от достижения такого рода результатов:

прорваться "на Курахово" — пока не получается. Даже на рубеж Острое–Максимильяновка пока выйти не удается;

бои за Константиновку (ключевой пункт в северной части плацдарма) обещают стать еще более "затратными" для противника, чем даже бои за Новомихайловку. Причем, еще не факт, что 20-й мсд противника удастся до нее доползти;

Водяное для 39-й омсбр противника все также остается "достаточно отдаленным". Причем темпы, с которыми противник продвигается в его сторону, "а равно" объем потерь, которые он при этом несет, даже и близко несоизмеримы;

ну и повторный захват двух сел на Великоновоселовском направлении (Старомайорске и Урожайное), который занял у противника всю зиму, весну и почти половину лета и стоил, по крайней мере, "обескровливания" 60-й омсбр, вряд ли возможно считать "выдающимся результатом"

Подытожим

Судя по динамике и основным тенденциям развития ситуации на других операционных направлениях, командованию ГВ "Юг" и "Восток", которые, собственно, и действуют на Кураховском и Времиевском направлениях, рассчитывать на значительное усиление дополнительными силами и средствами вряд ли стоит. По крайней мере, в ближайшее время. Придется обходиться, преимущественно, собственными силами (то есть теми, которые уже сосредоточены и развернуты в их составе).

При этом задачи по ликвидации Кураховско-Угледарского плацдарма ВСУ с них также вряд ли снимут. Поэтому пробовать атаковать и штурмовать они, конечно, будут.

Интересно другое: в каком размахе и объеме? Одно дело, когда у тебя — "безлимит" на дополнительные силы и средства, другое — когда приходится действовать исключительно "за счет внутренних резервов". Совсем разные показатели…

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