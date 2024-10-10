Б'ють КАБами й планують штурми: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Курахівському напрямку (відео)

Пробитись, спробувати захопити позиції, закріпитись там, вести оборону, накопичувати резерви та йти далі — саме такою є стратегія ЗС РФ на полі бою, розповів представник 33 ОМБр Назар Войтенков

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На Курахівському напрямку в Донецькій області російські війська готуються до наступних штурмів та активно обстрілюють цивільну інфраструктуру. Про це "Суспільне Донбас" розповів виконуючий обов’язки пресофіцера 33 ОМБр Назар Войтенков.

"На Курахівському напрямку триває важка війна, ми стоїмо в обороні. Російські війська не зменшують свою присутність, їхній контингент тут досить широкий. Наша бригада воює проти 255 полку армії РФ. Не так давно у нас відбулися чергові їхні штурми, ми їх успішно відбили. Зараз у них зазвичай процес підготовки до наступних штурмів. Досить часто цей процес супроводжують активні обстріли з боку армії Росії", — зазначив військовий.

Він додав, що російські війська намагаються знищувати інженерні споруди ЗСУ, захисні споруди, бліндажі, укриття. Таким чином вони "прочищають" собі дорогу. В цей час також можуть їздити танки ЗС РФ з мінними тралами, розміновувати стаціонарно заміновані поля.

За інформацією Назара Войтенкова, це все робиться, щоб цими маршрутами під час наступу висувалися колони техніки — це може бути від 5 до 10 одиниць техніки. Трапляються також більші колони, але зазвичай вони розділяються на три напрямки.

"Це по лівому, по правому флангу від нас і, власне, на нашу ділянку, на ділянку, де відповідає 33 механізована бригада за захист. Ось, власне, типова їхня стратегія – прийти, точніше, пробитись, спробувати захопити наші позиції, вкопатись там, їх обороняти, далі накопичуватися і йти знову вперед", — уточнив речник.

За його словами, під час штурмів у російських військ працюють тільки танки, БМП і десантні групи. Загалом типова стратегія росіян — "прийти, точніше, пробитись, спробувати захопити наші позиції, вкопатись там, їх обороняти, далі накопичуватися і йти знову вперед".

За словами представника 33 ОМБр, керовані авіаційні бомби зазвичай падають в цивільну інфраструктуру, тобто місто Курахове і Курахівську громаду.

"Немає сенсу їм використовувати керовані авіаційні бомби проти посадок і бліндажів. Це не настільки точна зброя, аби її так ефективно використовувати. По всіх прифронтових містах, які "зачищають" російські військові. Зокрема, мають вони й безпілотні системи. Зараз їхні оператори FPV, які тероризують місто Курахове, центральну дорогу. Залітають по мілітарній техніці, цивільній техніці", — додав він.

В Генеральному штабі зазначили, що протягом минулої доби загалом відбулось 149 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Нагадаємо, 7 жовтня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що російські війська повністю охопили селище Цукурине Донецької області та посилюють напрямки Новоселидівки та Ізмайлівки.

В середу, 9 жовтня, військовий аналітик Костянтин Машовець розповів, як розвиватимуться події на ключових ділянках фронту. Він зазначив, що противнику перед черговим етапом наступу потрібно буде провести певне перегрупування своїх сил й засобів.