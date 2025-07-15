Два года под прикрытием: Путин дал паспорт РФ американцу, шпионившему за ВСУ

Гражданин США Дэниел Мартиндейл, который два года шпионил за украинскими военными и корректировал удары ВС РФ по ВСУ, военной технике и инфраструктуре, получил российское гражданство.

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Паспорт с двуглавым орлом Мартиндейлу вручил глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин в Москве, попутно наградив его "орденом Республики", пишут росСМИ.

По информации журналистов, американец приехал на территорию Украины еще до начала полномасштабного вторжения, 11 февраля 2022 года. Он поселился в Богоявленке под Угледаром под видом миссионера.

В беседе с пропагандистами новый гражданин РФ признался, что мечтал об этой деятельности еще до войны и просил спецслужбы ФСБ, чтобы те помогли ему добраться до оккупированного Донецка, сообщает "Телебачення Торонто".

История Дэниела Мартиндейла

Мартиндейл в течение двух лет передавал данные об украинских военных объектах, что помогало российским войскам успешно наносить удары по живой силе, технике и инфраструктуре.

Осенью 2024 года его вывезли в российский тыл, и тогда же он заявил, что хочет получить "политическое убежище" в России.

Пушилин назвал получение американцем паспорта РФ "наивысшей формой государственной благодарности, знаком особого доверия и уважения".

Мартиндейл, получив документ, поблагодарил за него президента РФ Владимира Путина, заявив, что для него это "огромная честь".

Американский агент ФСБ с паспортом РФ Фото: Телебачення Торонто

"Россия — это не только мой дом, но и моя семья. Я очень рад, что теперь это не только в сердце, но и по праву", – сказал он.

Ранее Фокус писал, что египтянин, который учился в России, был мобилизирован в ВС РФ через месяц после получения российского паспорта.

Мы также писали, что митрополит УПЦ Онуфрий оформил паспорт РФ более 20 лет назад.