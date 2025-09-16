Украинский футболист пытался незаконно выехать из страны: его отправили на БЗВП, — СМИ

Бывший вратарь киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Артур Рудько якобы был задержан ГПСУ при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины в Одесской области.

Артур Рудько пытался незаконно покинуть территорию Украины и был задержан. Неофициально сообщается, что голкипер уже проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины, сообщает портал SportArena.

Пресс-служба ГПСУ еще 3 сентября сообщала о задержании в Одесской области группы мужчин, которая пыталась незаконно выехать из Украины. По данным учреждения, каждый из задержанных за свой "выезд" заплатил по 8 тысяч долларов.

Издание SportArena утверждает, что Артур Рудько на обнародованной фотографии — крайний справа мужчина с татуировкой.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, инцидент произошел в Одесской области. Группа мужчин под "прикрытием" четырехлетнего ребенка хотела выехать из страны. По данным SportArena, именно в этой группе якобы находился Артур Рудько, за что его задержали.

"В Одесской области пограничники остановили авто, в котором ехали четверо нарушителей и 4-летний сын одного из них. Взять с собой малыша было сознательным намерением, чтобы у охранников границы не возникло лишних сомнений. Мама мальчика, как оказалось, дала согласие на такое его рискованное "путешествие", — сообщили в ГПСУ.

Фигуранты должны были заплатить восемь тысяч долларов в криптовалюте за данные услуги. Один уже успел отдать аванс.

Кто такой Артур Рудько

33-летний Рудько выступал за "Динамо", ужгородскую "Говерлу", кипрский "Пафос", харьковский "Металлист", польский "Лех", ФК "Шахтер". Последним клубом 33-летнего Рудько был "Черноморец", который он покинул по окончании прошлого сезона. Всего на его счету 226 матчей (277 пропущенных мячей и 62 поединка на "ноль"). Вызывался вратарь и в молодежные сборные страны.

Сейчас голкипер находится в статусе свободного агента.

Напомним, командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский рассказал, что гражданина, которого признали годным во время военно-врачебной комиссии, могут отпустить из территориального центра комплектации и социальной поддержки за 30 тысяч долларов США, но без всяких "гарантий", что в дальнейшем его снова не "поймают".

А известный украинский певец MELOVIN заявил, что мобилизовался в ряды Государственной пограничной службы в апреле 2025 года.