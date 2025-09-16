Український футболіст намагався незаконно виїхати з країни: його відправили на БЗВП, — ЗМІ

Колишній воротар київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артур Рудько нібито був затриманий ДПСУ під час спроби незаконного перетину державного кордону України у Одеській області.

Артур Рудько намагався незаконно покинути територію України і був затриманий. Неофіційно повідомляється, що голкіпер вже проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів Збройних сил України, повідомляє портал SportArena.

Пресслужба ДПСУ ще 3 вересня повідомляла про затримання в Одеській області групи чоловіків, яка намагалась незаконно виїхати з України. За даними установи, кожен із затриманих за свій "виїзд" заплатив по 8 тисяч доларів.

Видання SportArena стверджує, що Артур Рудько на оприлюдненій світлині — крайній праворуч чоловік із татуюванням.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, інцидент стався в Одеській області. Група чоловіків під "прикриттям" чотирирічної дитини хотіла виїхати з країни. За даними SportArena, саме у цій групі нібито перебував Артур Рудько, за що його затримали.

"На Одещині прикордонники зупинили авто, в якому їхали четверо порушників та 4-річний син одного з них. Взяти з собою малюка було свідомим наміром, аби в охоронців кордону не виникло зайвих сумнівів. Мама хлопчика, як виявилось, дала згоду на таку його ризиковану "мандрівку", — повідомили у ДПСУ.

Фігуранти повинні були заплатити вісім тисяч доларів в криптовалюті за дані послуги. Один вже встиг віддати аванс.

Хто такий Артур Рудько

33-річний Рудько виступав за "Динамо", ужгородську "Говерлу", кіпрський "Пафос", харківський "Металіст", польський "Лех", ФК "Шахтар". Останнім клубом 33-річного Рудька був "Чорноморець", який він залишив після закінчення минулого сезону. Загалом на його рахунку 226 матчів (277 пропущених м'ячів і 62 поєдинки на "нуль"). Викликався воротар і у молодіжні збірні країни.

Наразі голкіпер перебуває в статусі вільного агента.

Нагадаємо, командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський розповів, що громадянина, якого визнали придатним під час військово-лікарської комісії, можуть відпустити з територіального центру комплектації та соціальної підтримки за 30 тисяч доларів США, але без жодних "гарантій", що у подальшому його знову не "спіймають".

А відомий український співак MELOVIN заявив, що мобілізувався до лав Державної прикордонної служби у квітні 2025 року.