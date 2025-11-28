Ексфутболіста "Динамо" Гармаша мобілізували до ЗСУ: у ТЦК спростували чутки про силове затримання

Колишній футболіст київського "Динамо" та національної збірної України Денис Гармаш у ніч на 28 листопада був доставлений до Печерського районного територіального центру комплектування та мобілізований до лав Збройних Сил України. Інформація про його нібито силове затримання та вимогу хабаря виявилася маніпулятивною.

Як повідомляє пресслужба Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Київський МТЦК та СП), Гармаш був доставлений до центру патрульною поліцією для уточнення даних у межах мобілізації. У нього не було ані бронювання, ані відстрочки від призову, тому після проходження військово-лікарської комісії та консультацій із рекрутерами він обрав службу у підрозділі ЗСУ.

"Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав. Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України", — йдеться в дописі.

У відомстві також зазначили, що будь-яких скарг щодо неправомірних дій з боку військових чи працівників територіального центру від Гармаша не надходило.

Також видання "Чемпіон" зауважило, що раніше анонімний телеграм-канал поширив інформацію про нібито силове затримання футболіста та пропозицію "вийти з центру за 25 тисяч доларів". Втім, як зазначив речник Київського МТЦК та СП Віталій Силенко у коментарі журналістам, таких фактів зафіксовано не було.

"Нам його доставили представники Національної поліції. Як саме проходило затримання – нам невідомо. У розшуку він не перебував. У нього також не було ані відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, ані бронювання. Тобто все відбувалося в межах чинного законодавства", – розповів Силенко.

Окрім цього, військовий заперечив твердження про нібито пропозицію "відкупитися" від мобілізації, зазначивши, що жодних таких випадків у їхній структурі не зафіксували. Він наголосив, що якщо у Гармаша або будь-кого іншого є підтверджені докази можливих вимог чи інших неправомірних дій, ці матеріали слід передати правоохоронцям для повного та неупередженого розслідування.

"Таких фактів з нашого боку не зафіксовано. Якщо у нього чи в когось іншого є підтверджені факти, що такий випадок дійсно мав місце – що були вимоги чи інші неправомірні дії, то прохання звертатися до правоохоронних органів, надавати матеріали для всебічного розслідування за даним фактом", – додав Силенко.

Натомість дружина Гармаша Сніжана відмовилася коментувати журналістам мобілізацію чоловіка.

