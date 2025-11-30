Об этом давно просили командиры: как изменится система распределения в боевых бригадах, — ОП

Генеральный штаб ВСУ совместно с Офисом президента готовит варианты новой системы распределения личного состава, которые представят лидеру Владимиру Зеленскому уже на следующей Ставке. Заместитель руководителя ОП Павел Палиса рассказал, что об изменениях уже давно просили военные, и главная его цель — избавиться от "хаоса ручных решений".

В Украине готовят новые принципы распределения людей между боевыми бригадами. 30 ноября Палиса сообщил, что обсуждал это с начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

"Наша общая цель проста и понятна: каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Боец должен приходить именно туда, где он будет служить. И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это мой коллектив. Именно здесь я учусь, слаживаюсь, и именно с этими людьми я пойду на задание", — пояснил он.

Заместитель руководителя ОП отметил, сейчас есть много бригад, которые уже имеют возможности для обучения новобранцев. В частности, речь идет об инструкторах и материальной базе. Однако их нужно будет усиливать, чтобы людей могли вовремя принимать и качественно готовить. Там, где учебных возможностей еще нет, их будут создавать.

"Это непростая работа, но, по моему мнению, другого пути нет, если хотим иметь бойца, который готов под конкретную технику, тактику и условия своей бригады. Но это не означает, что должны исчезнуть учебные центры", — подчеркнул Палиса.

Он подтвердил, что впереди — переходный период. Однако, по словам чиновника, решение "назрело давно" и командиры об этом говорят постоянно.

"За последние недели я имел много разговоров с командирами бригад и корпусов. Они также дают собственные предложения, как именно это возможно сделать. Все хотят одного: справедливого, понятного и прогнозируемого распределения, которое дает возможность планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений", — передал заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что договорился с Гнатовым о проведении совместного совещания в течение недели, во время которого согласуют цифры, механизмы и этапы внедрения. Уже на следующую Ставку варианты решений подадут на рассмотрение президента. В приоритете руководства — чтобы решение действительно помогало воинам и новобранцам.

