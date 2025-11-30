"План капитуляции": бойцы ВСУ не выйдут из Донбасса, даже если будет приказ, – NBC

Украинские военнослужащие резко раскритиковали первоначальный вариант мирного плана, поддержанного президентом США Дональдом Трампом, который предполагает масштабные уступки России, в частности, в вопросе территорий. В интервью западным журналистам бойцы ВСУ рассказали, что “мирный план” – попросту капитуляция Украины.

Согласно опубликованному 28-пунктному проекту, Украина должна фактически признать контроль России над Донбассом. Однако для украинских защитников, которые годами удерживают позиции под непрерывным огнем, подобные предложения звучат как прямая сдача территорий. Об этом говорится в репортаже NBC News.

Старший сержант Сил беспилотных систем Владимир Ржавский, служащий недалеко от Покровска — ключевого логистического узла, который подвергается жесткому давлению российских войск уже 18 месяцев, — говорит, что мирный план в текущем виде абсолютно неприемлем.

"Это не план. Это настоящая капитуляция. Здесь не о чем обсуждать. Я против того, чтобы сдавать те части Донецкой области, которые мы еще удерживаем. Конечно, для меня это болезненный вопрос, потому что все это происходит на моей родине", – сказал боец.

Відео дня

Важно

"Украина станет буферным государством": Орбан требует от Киева уступить территории России

После окончания войны он планирует восстановить подорванное за годы войны здоровье и заняться воспитанием двух сыновей, однако прежде хотел бы услышать от военного руководства четкое объяснение, почему украинская армия должна покинуть позиции, которые она все еще удерживает, в том числе в его родном Донецке.

"Если это произойдет без объяснений, то не будет выполнено. Это не руководство государства сидит в окопах. Это наши ребята в окопах. Они имеют право решать", – подчеркнул Ржавский.

Фронт не посыпался

Военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков отмечает, что ситуация на фронте действительно сложная, но не критическая, и говорить о необходимости срочных уступок преждевременно.

Он подчеркивает: Россия заплатит огромную цену за попытку дальше продвигаться на запад. При этом он отвергает аргумент Москвы – заключать соглашения сейчас, так как последующие предложения будут хуже, а потерянных территорий будет больше.

"Гораздо хуже, когда мы идем на односторонние уступки и уходим из Донецкой области, но Россия сохраняет потенциал и теперь может угрожать соседним регионам", — сказал он.

Лейтенант спецподразделений Александр, служащий на юге, также отвергает ключевые пункты плана. Особенно — ограничение численности украинской армии 600 000 человек и отказ от территорий.

"Никто не пойдет на уступки по территориям, потому что это наша земля, и мы будем здесь стоять. Я не буду спекулировать на том, как люди поступят, если поступит приказ уйти, но очевидно, что это не будет воспринято положительно", — говорит офицер.

Он отмечает, что россияне снимают части с юга ради штурма Донбасса — и уступки здесь не только деморализуют войска, но и стратегически подорвут оборону.

Что говорят ветераны

58-летний ветеран Олег Зонтов, воюющий с 2014 года, считает сам факт обсуждения мирного плана позитивным, но предупреждает: отказ от Донецка вызовет волну возмущения.

"Сегодня победа, вероятно, означала бы остановку врага на его нынешних позициях и удержание его на этих позициях", – считает боец.

По его словам, уступка Донецка "станет крайне спорным решением" и встретит сопротивление армии.

Лейтенант ВСУ Дмитрий Мельник Фото: NBC News

Еще один военнослужащий 46-летний лейтенант Дмитрий Мельник считает, что война истощает ресурсы и людей, а ВСУ сталкиваются с трудностями мобилизации и ростом случаев дезертирства. Однако "мирный план" для него выглядит капитуляцией Украины.

"В начале войны мы были настроены решительно, но теперь все изменилось. Конечно, я не остановлюсь, пока война не закончится, но моя душа разрывается на части", – признался офицер.

Напомним, аналитик издания Politico Europe Джейми Деттмер считает, несмотря на героизм бойцов, Украина вряд ли сможет переломить ситуацию в свою пользу до конца зимы 2026. На самом деле страна может оказаться в значительно более слабом положении, как на поле боя, так и на внутреннем фронте и в политической сфере.