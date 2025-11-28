Эксперт Politico Europe Джейми Деттмер считает, несмотря на героизм, Украина вряд ли выйдет из зимы 2025/2026 сильной и лучше подготовленной к вызовам.

По мнению Деттмера, в настоящее время мало надежд, что Украина сможет переломить ситуацию в свою пользу. На самом деле она может оказаться в значительно более слабом положении — на поле боя, на внутреннем фронте и в политической сфере. Об этом он рассказал в своей колонке для Politico Europe.

Фактически, когда Украина пытается пройти сквозь противоречивый "мирный" план Трампа, это может быть лучшее, на что она может рассчитывать — или по крайней мере вариант, который не потребует отступления с территорий на востоке страны, которые она смогла удержать, считает Деттмер.

Редактор добавляет, что Украина также исчерпывает свои финансовые ресурсы. Трудно представить, что утопающая в долгах Европа предоставит Киеву 250 миллиардов долларов наличными и оружием, необходимых для продолжения борьбы еще четыре года — и это в дополнение к 140 миллиардам долларов репарационного кредита, который может быть предоставлен, если Бельгия снимет вето на использование замороженных активов России, находящихся в Брюсселе.

Если этого еще недостаточно, Украина оказалась в эпицентре масштабного коррупционного скандала, который охватывает близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому лиц, подрывая доверие как союзников, так и самих украинцев. Это также дает администрации президента США Дональда Трампа и движению MAGA аргументы в пользу того, что Вашингтону следует прекратить поддержку Украины.

И теперь, конечно, Киеву приходится справляться с противоречивыми американскими усилиями завершить войну с Россией.

Но несмотря на сообщения о том, что специальный представитель Трампа Стив Уиткофф обучал высокопоставленного помощника Кремля Юрия Ушакова, как российский президент Путин должен разговаривать с Трампом — доработанная 19-пунктная версия мирного плана может быть лучшим, на что Украина может реально надеяться, даже несмотря на то, что она в значительной степени способствует России.

"Как уже отмечалось в этой колонке, победа Украины всегда была маловероятной — если под победой понимать восстановление границ страны 1991 года и членство в НАТО. Это не вина Украины, а скорее западных союзников Киева, которые никогда не были дальновидными или практичными в своем мышлении, не говоря уже о готовности сделать все необходимое, чтобы победить реваншизм России и свергнуть режим Путина, который не учитывает даже потери собственных войск", — объясняет Деттмер.

Несмотря на свою громкую риторику, ни на одном этапе войны союзники Украины не договорились о четких целях войны. Некоторые настаивали на проведении обсуждений, среди них бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который был обеспокоен расхождением между заявлениями Запада и тем, что США и Европа на самом деле готовы сделать и дать. Но эта дискуссия так и не состоялась из-за опасений, что она разъединит союзников.

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, несмотря на все заявления о поддержке Украины столько, сколько потребуется, Запад так и не понял важности и последствий войны.

"Невозможно выиграть войну, когда Россия четко знает свою стратегическую цель во всех деталях; когда Украина знает свою стратегическую цель во всех деталях; но когда Запад, без которого Украина не может победить, не знает, за что борется. Это и есть настоящая трагедия этой войны", — сказал он в прошлом году.

Редактор считает, что обсуждаемый сейчас 19-пунктный план, конечно, является улучшением по сравнению с первоначальным 28-пунктным планом, однако он всё равно является уродливым и позорным. Но именно так и бывает, когда в течение десятилетий уничтожать военные силы и производство вооружения, не устанавливать четких границ и не задавать трудных вопросов перед тем, как давать большие обещания.

Для Украины такое неудачное соглашение, оставляющее ее со слабыми гарантиями безопасности, без 20 процентов территории и запрещающее ей вступать в НАТО, будет иметь серьезные внутренние последствия и высокую вероятность гражданской войны. Нетрудно предсказать, как могут отреагировать армия и ее ветераны. Многие из них воспримут это как удар в спину, как предательство, вызывающее ярость и требующее наказания.

"Это также будет означать вознаграждение за жестокость Путина и отсутствие настоящей ответственности за зверства его армии или незаконные, отвратительные депортации из оккупированных частей Украины в Россию. И, несомненно, это придаст уверенности оси авторитарных лидеров", — подытожил Деттмер.

Напомним, Украина должна кардинально усилить борьбу с коррупцией среди чиновников, если стремится продвинуться на пути к вступлению в Европейский Союз.

А в ночь на 28 ноября украинские военные 1 отдельного Центра Сил беспилотных операций и подразделения Графа Сил Беспилотных Систем атаковали ряд объектов на территории РФ и на оккупированных Россией территориях Украины.