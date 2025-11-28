"Осуждайте коррумпированных чиновников": в ЕС выдвинули Украине новое условие для членства, — Politico

Украина должна кардинально усилить борьбу с коррупцией среди чиновников, если стремится продвинуться на пути к вступлению в Европейский Союз. О таких требованиях Брюсселя заявили на фоне роста давления на президента Украины Владимира Зеленского из-за новых коррупционных обвинений в его ближайшем окружении.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт в интервью Politico, подчеркнув, что страны ЕС не поддержат продвижение Украины к членству, пока не увидят убедительных результатов в преследовании коррумпированных чиновников и бизнесменов на самом высоком уровне.

Как сообщает издание, в Брюсселе считают, что Киев должен продемонстрировать действенные механизмы очистки власти, ведь это является ключевым условием для кандидатов на вступление в ЕС. Макграт подчеркнул, что речь идет не только о наличии соответствующих структур, а о реальных приговорах по делам о коррупции среди высших должностных лиц.

Комиссар отметил, что Украина движется в направлении реформ и "пытается делать все возможное", однако Европейская комиссия продолжает внимательно следить за выполнением обязательств в сфере верховенства права. Он также подтвердил, что находится в регулярном контакте с украинскими властями и получает обновления по резонансным делам.

Комментарий Макграта прозвучали на фоне расширения расследования возможной схемы присвоения около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Следователи антикоррупционных органов уже провели обыск в помещении, связанном с Андреем Ермаком, одним из самых влиятельных советников Зеленского.

"Нужна надежная система расследования, а в конечном итоге и судебного преследования и вынесения приговоров, и демонстрация успешного опыта в этой области — это то, чего мы требуем от всех наших государств-членов, и, безусловно, от тех, которые желают присоединиться к Европейскому Союзу", — пояснил чиновник.

В публикации говорится, что расследование разворачивается в чувствительный для Украины момент, когда президент США Дональд Трамп оказывает давление на Киев и настаивает на поиске договоренности с Россией.

Также Макграт отметил, что правила для всех государств-кандидатов одинаковы: верховенство права, реформа судебной системы и эффективное противодействие коррупции составляют основу процесса вступления. Если эти стандарты не выполняются, страна не может рассчитывать на политическую поддержку членов ЕС.

Отвечая на вопрос, достаточно ли Украина делает для продвижения на "пути в ЕС", комиссар отметил, что Киев "стремится достичь необходимого уровня" и продолжает работать над выполнением требований. ЕС, со своей стороны, внимательно отслеживает все публичные сигналы и информацию, которая появляется в открытом доступе.

"Я думаю, что они прилагают все усилия для достижения необходимого стандарта. Это путь, и мы внимательно следим за развитием событий и поддерживаем постоянный контакт с украинскими властями по вопросам, которые попадают в наше внимание или о которых сообщается публично", — отметил он.

