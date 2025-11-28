"Засуджуйте корумпованих чиновників": у ЄС висунули Україні нову умову для членства, — Politico

Україна має кардинально посилити боротьбу з корупцією серед високопосадовців, якщо прагне просунутися на шляху до вступу в Європейський Союз. Про такі вимоги Брюсселя заявили на тлі зростання тиску на президента України Володимира Зеленського через нові корупційні звинувачення у його найближчому оточенні.

Про це заявив європейський комісар з питань юстиції Майкл Макграт в інтерв’ю Politico, наголосивши, що країни ЄС не підтримають просування України до членства, доки не побачать переконливих результатів у переслідуванні корумпованих чиновників і бізнесменів на найвищому рівні.

Як повідомляє видання, у Брюсселі вважають, що Київ повинен продемонструвати дієві механізми очищення влади, адже це є ключовою умовою для кандидатів на вступ до ЄС. Макграт підкреслив, що йдеться не лише про наявність відповідних структур, а про реальні вироки у справах про корупцію серед вищих посадовців.

Комісар зауважив, що Україна рухається у напрямку реформ і "намагається робити все можливе", однак Європейська комісія продовжує уважно стежити за виконанням зобов'язань у сфері верховенства права. Він також підтвердив, що перебуває у регулярному контакті з українською владою та отримує оновлення щодо резонансних справ.

Відео дня

Коментар Макграта пролунали на тлі розширення розслідування щодо можливої схеми привласнення близько 100 мільйонів доларів у енергетичній сфері. Слідчі антикорупційних органів уже провели обшук у приміщенні, пов’язаному з Андрієм Єрмаком, одним із найвпливовіших радників Зеленського.

"Потрібна надійна система розслідування, а зрештою і судового переслідування та винесення вироків, і демонстрація успішного досвіду в цій галузі – це те, чого ми вимагаємо від усіх наших держав-членів, і, безумовно, від тих, які бажають приєднатися до Європейського Союзу", — пояснив посадовець.

У публікації йдеться, що розслідування розгортається у чутливий для України момент, коли президент США Дональд Трамп чинить тиск на Київ та наполягає на пошуку домовленості з Росією.

Також Макграт наголосив, що правила для всіх держав-кандидатів є однаковими: верховенство права, реформа судової системи та ефективна протидія корупції становлять основу процесу вступу. Якщо ці стандарти не виконуються, країна не може розраховувати на політичну підтримку членів ЄС.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо Україна робить для просування на "шляху до ЄС", комісар зазначив, що Київ "прагне досягти необхідного рівня" та продовжує працювати над виконанням вимог. ЄС, зі свого боку, уважно відстежує всі публічні сигнали та інформацію, що з’являється у відкритому доступі.

"Я думаю, що вони докладають усіх зусиль для досягнення необхідного стандарту. Це шлях, і ми уважно стежимо за розвитком подій і підтримуємо постійний контакт з українською владою щодо питань, які потрапляють до нашої уваги або про які повідомляється публічно", — зауважив він.

Нагадаємо, що корупційний скандал в Україні поставив ЄС у незручне становище та може ускладнити процес вступу країни до Європейського Союзу.

Також Фокус писав, що Європейський Союз розглядає можливість дозволити новим країнам приєднуватися до блоку без повного права голосу, що може значно прискорити процес розширення.