Корупційний скандал в "Енергоатомі" може завадити вступу України до ЄС — ЗМІ

Корупційний скандал в Україні поставив ЄС у незручне становище та може ускладнити процес вступу країни до Європейського Союзу. Відставки двох міністрів і масштабні антикорупційні проблеми демонструють, що реформи залишаються нестійкими та потребують серйозного зміцнення.

Корупційний скандал, пов’язаний із Тімуром Міндічем та схемою отримання понад 100 мільйонів доларів хабарів у системі захисту цивільного населення від блекаутів під час російських обстрілів, викликав серйозне занепокоєння в Європейському Союзі. За даними італійського видання La Repubblica, ситуація створює для Брюсселя складне політичне й дипломатичне становище: "Корупційний скандал в Україні ставить ЄС у незручне становище: "Перешкода для процесу вступу"".

Як зазначає Європейська комісія у своєму останньому звіті, прогрес у боротьбі з корупцією в Україні поки що обмежений, і нинішні події лише підтверджують цю тенденцію. Відставки двох міністрів показують, що система контролю та антикорупційні механізми залишаються уразливими. Особливе занепокоєння викликають законодавчі зміни, ухвалені парламентом у липні, які тимчасово обмежили незалежність антикорупційних органів. Хоча після внутрішніх протестів і тиску міжнародних партнерів незалежність цих структур була відновлена, експерти попереджають, що будь-який подальший відкат реформ може підірвати довіру до системи та поставити під сумнів євроінтеграційний курс України.

Водночас окремою темою для занепокоєння ЄС залишається питання фінансування української оборони. Під час нещодавньої зустрічі Єврогрупи обговорювали механізми використання заморожених російських активів на суму близько 200 мільярдів євро. Європейські міністри висловлювали побоювання, що корупційні ризики можуть ускладнити прозоре та ефективне використання цих коштів, які могли б значно посилити обороноздатність України та зменшити фінансове навантаження на ЄС.

Також громадські організації та незалежні антикорупційні структури в Україні повідомляють про зростаючий тиск з боку державних установ, що підриває ефективність боротьби з корупцією. У зв’язку з цим Європейська комісія закликає Київ не лише зберегти незалежність антикорупційних інституцій, але й розширити їхню юрисдикцію, захистити від втручання парламентарів та посилити механізми конфіскації незаконних доходів, особливо високопосадовців.

Крім того, представник Єврокомісії підкреслив важливий принцип: "Боротьба з корупцією є центральним елементом для вступу країни до ЄС. Вона вимагає постійних зусиль для забезпечення ефективності антикорупційних органів та дотримання верховенства права".

У матеріалі також зазначається, що скандал довкола "української Mani Pulite" ставить під сумнів імідж України на європейській арені та активно обговорюється у Брюсселі як фактор, що може вплинути на темпи та перспективи євроінтеграції.

Нагадаємо, що висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас назвала скандал через корупцію в енергетиці "надзвичайно прикрим". Водночас в Угорщині вже закликали припинити допомогу Україні та "зупинити це божевілля".

Також Фокус писав, що попри проблеми з корупцією в Україні, корупційний скандал в енергетичній сфері навряд чи вплине на надання фінансової допомоги країні з боку Європейського Союзу.