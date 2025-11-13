Коррупционный скандал в "Энергоатоме" может помешать вступлению Украины в ЕС — СМИ

Коррупционный скандал в Украине поставил ЕС в неловкое положение и может осложнить процесс вступления страны в Европейский Союз. Отставки двух министров и масштабные антикоррупционные проблемы демонстрируют, что реформы остаются неустойчивыми и нуждаются в серьезном укреплении.

Коррупционный скандал, связанный с Тимуром Миндичем и схемой получения более 100 миллионов долларов взяток в системе защиты гражданского населения от блэкаутов во время российских обстрелов, вызвал серьезное беспокойство в Европейском Союзе. По данным итальянского издания La Repubblica, ситуация создает для Брюсселя сложное политическое и дипломатическое положение: "Коррупционный скандал в Украине ставит ЕС в неловкое положение: "Препятствие для процесса вступления"".

Как отмечает Европейская комиссия в своем последнем отчете, прогресс в борьбе с коррупцией в Украине пока ограничен, и нынешние события лишь подтверждают эту тенденцию. Отставки двух министров показывают, что система контроля и антикоррупционные механизмы остаются уязвимыми. Особое беспокойство вызывают законодательные изменения, принятые парламентом в июле, которые временно ограничили независимость антикоррупционных органов. Хотя после внутренних протестов и давления международных партнеров независимость этих структур была восстановлена, эксперты предупреждают, что любой дальнейший откат реформ может подорвать доверие к системе и поставить под сомнение евроинтеграционный курс Украины.

В то же время отдельной темой для беспокойства ЕС остается вопрос финансирования украинской обороны. Во время недавней встречи Еврогруппы обсуждали механизмы использования замороженных российских активов на сумму около 200 миллиардов евро. Европейские министры выражали опасения, что коррупционные риски могут усложнить прозрачное и эффективное использование этих средств, которые могли бы значительно усилить обороноспособность Украины и уменьшить финансовую нагрузку на ЕС.

Также общественные организации и независимые антикоррупционные структуры в Украине сообщают о растущем давлении со стороны государственных учреждений, что подрывает эффективность борьбы с коррупцией. В связи с этим Европейская комиссия призывает Киев не только сохранить независимость антикоррупционных институтов, но и расширить их юрисдикцию, защитить от вмешательства парламентариев и усилить механизмы конфискации незаконных доходов, особенно высокопоставленных чиновников.

Кроме того, представитель Еврокомиссии подчеркнул важный принцип: "Борьба с коррупцией является центральным элементом для вступления страны в ЕС. Она требует постоянных усилий для обеспечения эффективности антикоррупционных органов и соблюдения верховенства права".

В материале также отмечается, что скандал вокруг "украинской Mani Pulite" ставит под сомнение имидж Украины на европейской арене и активно обсуждается в Брюсселе как фактор, который может повлиять на темпы и перспективы евроинтеграции.

Напомним, что высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел Кая Каллас назвала скандал из-за коррупции в энергетике "чрезвычайно досадным". В то же время в Венгрии уже призвали прекратить помощь Украине и "остановить это безумие".

Также Фокус писал, что несмотря на проблемы с коррупцией в Украине, коррупционный скандал в энергетической сфере вряд ли повлияет на предоставление финансовой помощи стране со стороны Европейского Союза.