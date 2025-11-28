Саратовский НПЗ и аэродром в Крыму: ночью дроны СБС нанесли дальнобойные удары (видео)

Украинские военные 1 отдельного Центра Сил беспилотных операций и подразделения Графа Сил Беспилотных Систем в ночь на 28 ноября атаковали ряд объектов на территории РФ и на оккупированных Россией территориях Украины.

В частности под атакой был Саратовский нефтеперерабатывающий завод, а также аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Саратовский НПЗ выпускает более 20 видов нефтепродуктов — бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую и т.д. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии, подчеркнули в Генштабе.

Была зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются.

Кроме того, под ударом Сил беспилотных систем оказалось место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" (Новофедоровка, временно оккупированная территория АР Крым).

Сначала украинские военные "расчистили" путь для атаки — предварительно, там поражено несколько объектов ПВО, в частности, "Панцирь-С1" и "ТОР-М2". После подавления средств ПВО был уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники "Орион" и "Форпост".

Также под удар украинских дронов попали командно-диспетчерский пункт управления противника. Степень нанесенного ущерба уточняется.

В Генштабе сообщили и о поражении сосредоточения живой силы противника и склады горюче-смазочных материалов на оккупированных территориях Донбасса.

В то же время командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" сообщил, что в течение ночи СБС было отработано 10 объектов критической, военной и энергетической инфраструктуры оккупанта "с неограниченной географией".

"Бензин становится на болотах жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгорающими. И все это с движением по направлению к полной темноте, холодной зимней и длительной. Блеки-блеки на болотах — это не страшно, хробачеллы", — написал "Мадьяр".

Командующий СБС сообщил и о том, что высоковольтные подстанции-"пятисотки" зазбоили в ночь на 28 ноября от Луганска до Ростовской области.

Кроме того, под ударом могла оказаться и ТЭЦ в Крыму — Telegram-канал "Крымский ветер" пишет о пожаре на предприятии "Йодобром", которое расположено в 250 метрах от Сакской ТЭЦ.

Там отметили, что ночью вблизи ТЭЦ раздавались взрывы, а также была слышна стрельба из оружия.

Напомним, что ночью жители Саратова сообщили об около десятка мощных взрывов в городе. В частности, взрывалось возле аэродрома "Энгельс".

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что ВС РФ несмотря на пожары и взрывы на авиабазе "Энгельс-2" под Саратовом,готовятся к новому удару по Украине.

В ночь на 25 ноября российский Таганрог оказался под массированной атакой беспилотников. Взрывы раздавались в районе местного авиазавода.

Впоследствии в Генштабе подтвердили удар, отметив, что под ударом оказался завод им. Бериева, на котором порадили экспериментальный самолет А-60. Также в цехах предприятия могли находиться шесть бомбардировщиков Ту-95МС и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.