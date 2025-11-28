В ЦПД предупредили о подготовке комбинированного удара РФ по Украине: сколько Ту-95МС

Вооруженные силы Российской Федерации, несмотря на пожары и взрывы на авиабазе "Энгельс-2" под Саратовом, готовятся к новому удару по Украине, заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Стратегические бомбардировщики преодолели треть пути на новую базу, стартовав с аэродрома в Амурской области.

На авиабазе "Энгельс-2", возле которой горело в ночь на 28 ноября, базируются российские бомбардировщики, которые обстреливают Украину, говорится в заметке Коваленко в Telegram-канале. При этом чиновник отметил, что РФ готовится к новому удару.

Сообщение Коваленко появилось утром 28 ноября. В заметке — фрагменты видео из РФ, на которых видно пожары на "Энгельс-2" и в Саратове.

"Враг же в последнее время ведет подготовку к очередному комбинированному удару по нашей стране", — предупредил глава ЦПД СНБО.

Обстрелы Украины — ЦПД об "Энгельсе-2" и подготовке к удару Фото: Скриншот

Обстрелы Украины — детали

Между тем о перемещении стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВС РФ сообщили в Telegram-канале "Стратегическая авиация РФ", в котором ранее публиковали спутниковые фото реконструкции на базе "Энгельс-2". В заметке в 9:24 указали, что зафиксирован взлет трех Ту-95МС с авиабазы "Украинка" в Амурской области. Через несколько минут информацию уточнили: самолеты добрались до аэродрома "Белая" в Иркутской области. Нет информации, Ту-95МС сели на иркутской авиабазе или движутся дальше в сторону аэродромов центральных регионов России.

Обстрелы Украины — информация о перемещении Ту-95МС — информация о перемещении Ту-95МС Фото: Скриншот

На Google maps можно обозначить авиабазы, которые фигурировали в заметке Коваленко. Видим, что Ту-95МС по состоянию на утро 28 ноября прошли треть пути до "Энгельс-2" (ориентировочно, 1600 км из 5300 км).

Обстрелы Украины — куда полетели Ту-95МС ВС РФ 28 ноября Фото: Google Maps

Ту-95МС — российские стратегические бомбардировщики, которые, согласно сообщениям Воздушных сил, регулярно участвуют в обстрелах Украины. Бомбардировщик может нести до восьми крылатых ракет Х-101 (то есть те, что добрались до базы "Белая", потенциально могут выпустить 24 ракеты).

Воздушные силы ВСУ пока не предупреждали об активизации авиации ВС РФ.

Отметим, утром 28 ноября Фокус писал об инцидентах в Саратове и на базе "Энгельс-2". Местные жители публиковали кадры возгорания, а на видео слышны взрывы из-за прилета средств поражения. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об атаке БпЛА, но о последствиях еще не информировал.

Последний массированный обстрел Украины состоялся 19 ноября. ВС РФ запустила по украинцам 40 крылатых ракет Х-101 (из района Вологодской, Астраханской областей), из которых 35 — сбили средствами ПВО. Российская атака была направлена на западные области: в Тернополе разрушены две многоэтажки — в одной разрушены 3-9 этажи, вторая — выгорел подъезд с 1 по 9 этаж. 28 ноября городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что возросло количество погибших. Выяснилось, что в больнице умерла 12-летняя девочка, и количество погибших — уже 35.

Напоминаем, 25 ноября Фокус рассказал об особенностях ударов РФ по Украине: почему россияне проводят комплексные удары с выпрямлением баллистики и крылатых ракет.