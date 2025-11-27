Обстрел Тернополя: умерла 12-летняя девочка, которую вытащили из руин многоэтажки, — Надал

В городской больнице Тернополя умерла еще одна жертва российского удара 19 ноября, сообщил городской голова Сергей Надал. Ребенка спасали девять дней, но не смогли спасти. Речь идет об Андриане Унольд, которая перед этим потеряла мать. Один из членов пострадавшей семьи все еще находится в больнице.

Андриана Унольд умерла от травм, полученных в результате прилета российской ракеты по Тернополю, написал мэр Сергей Надал в Telegram-канале. В первые минуты после удара ВС РФ девочка потеряла мать, Елену Унольд. В больнице находится еще одна пострадавшая дочь, которой врачи пытаются спасти жизнь.

Сообщение Надала появилось утром 27 ноября. Мэр рассказал о еще одной детской жизни, забранной россиянами.

"Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, — рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны", — написал чиновник.

После смерти девочки, количество жертв удара РФ по Тернополю возросло до 35.

Обстрел Тернополя — детали удара ВС РФ

О семье Унольд рассказали на портале ТСН. Выяснилось, что 39-летняя Елена — дочь заслуженной артистки Украины Людмилы Червинской: работала парикмахером, имела двух дочерей-школьниц — Адриану (12 лет, 7-й класс) и Еву (10-й класс). Вместе с семьей Унольд под удар РФ попала и Людмила Червинская: женщина получила травмы и находится в реанимации. Ева также получила серьезные ранения и находится в больнице, рассказало медиа.

На портале "Суспільне" пообщались з крестной девочек, Викторией Тимошив. 27 ноября женщина рассказала, что у Евы сломаны обе ноги, рука, полностью удалили селезенку. Андриана получила повреждения кишечника, но ее состояние стабилизовали: она пришла в себя, увиделась с отцом, заплакала. По слова Виктории, состояние 12-летней девочки было тяжелое.

Обстрел Тернополя — Елена Унольд и Людмилой Червинской, которые пострадали 19 ноября Фото: Соцсети

Что известно об ударе РФ по Тернополю 19 ноября

Ночью и утром 19 ноября ВС РФ запустила по Украине почти 500 средств поражения, из них — около 40 ракет различных типов, сообщил президент Владимир Зеленский. Под удар попали, в основном, западные регионы: взрывалось в Тернополе, Львове, Ивано-Франковске. Городской голова Тернополя подтвердил, что россияне попали по двум многоэтажкам. Один дом был полностью разрушен: исчезли этажи с 3 по 9. Другой — пострадал от пожара. Выяснилось, что перед подъездом взорвалась ракета и огонь быстро охватил этажи с 1 по 9.

Впоследствии в сети опубликовали кадры полета ракет ВС РФ, которые били по Тернополю. Военные эксперты объяснили, что город пострадал от крылатых ракет Х-101. Тем временем Воздушные силы отчитались о работе средств ПВО. Россияне запустили 524 средства воздушного нападения: 476 дронов и 48 ракет различных типов. По Украине ударили 40 Х-101, а средства ПВО сбили 34.

В сети тем временем начали обсуждать радиотехнический завод "Орион", расположенный в 100 м от поврежденных домов. Выяснилось, что о продукции предприятия рассказал народный депутат Александр Федиенко. С другой стороны, эксперт по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что завод "Орион", вероятно, давно не выпускал продукцию.

Напоминаем, 27 ноября ВС РФ провели очередной обстрел Украины: Фокус собрал информацию о последствиях ударов по Одессе и Днепропетровской области.