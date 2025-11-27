Обстріл Тернополя: померла 12-річна дівчинка, яку витягнули з руїн багатоповерхівки, — Надал

У міській лікарні Тернополя померла ще одна жертва російського удару 19 листопада, повідомив міський голова Сергій Надал. Дитину рятували дев'ять днів, але не змогли врятувати. Ідеться про Андріану Унольд, яка перед цим втратила матір. Один з членів постраждалої родини все ще перебуває у лікарні.

Андріана Унольд померла від травм, отриманих внаслідок прильоту російської ракети по Тернополю, написав мер Сергій Надал у Telegram-каналі. У перші хвилини після удару ЗС РФ дівчинка втратила матір, Олену Унольд. У лікарні перебуває ще одна постраждала дочка, якій лікарі намагаються врятувати життя.

Допис Надала з'явився зранку 27 листопада. Мер розповів про ще одне дитяче життя, забране росіянами.

"Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, — поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни", — написав посадовець.

Після смерті дівчинки, кількість жертв удару РФ по Тернополю зросла до 35.

Обстріл Тернополя — деталі удару ЗС РФ

Про родину Унольд розповіли на порталі ТСН. З'ясувалось, що 39-річна Олена — дочка заслуженої артистки України Людмили Червінської: працювала перукаркою, мала двох дочок-школярок — Адріану (12 років, 7-й клас) та Єву (10-й клас). Разом з родиною Унольд під удар РФ потрапила і Людмила Червінська: жінка отримала травми та перебуває в реанімації. Єва також отримала серйозні поранення і перебуває в лікарні, розповіло медіа.

На порталі "Суспільне" поспілкувалися із хрещеною дівчинкою, Вікторією Тимошів. 27 листопада жінка розповіла, що у Єви зламані обидві ноги, рука повністю видалили селезінку. Андріана отримала пошкодження кишківника, але її стан стабілізували: вона прийшла до тями, побачилася з батьком, заплакала. За словами Вікторії, стан 12-річної дівчинки був тяжкий.

Обстріл Тернополя - Олена Унольд та Людмилою Червінською, які постраждали 19 листопада Фото: Соцмережі

Що відомо про удар РФ по Тернополю 19 листопада

Вночі та зранку 19 листопада ЗС РФ запустила по Україні майже 500 засобів ураження, з них — близько 40 ракети різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Під удар потрапили, переважно, західні регіони: вибухало у Тернополі, Львові, Івано-Франківську. Міський голова Тернополя підтвердив, що росіяни влучили по двох багатоповерхівках. Один будинок був повністю зруйнований: зникли поверхи з 3 по 9. Інший — постраждав від пожежі. З'ясувалось, що перед під'їздом вибухнула ракета і вогонь швидко охопив поверхи з 1 по 9.

Згодом у мережі опублікували кадри польоту ракет ЗС РФ, які били по Тернополю. Військові експерти пояснили, що місто постраждало від крилатих ракет Х-101. Тим часом Повітряні сили відзвітували про роботу засобів ППО. Росіяни запустили 524 засоби повітряної нападу: 476 дронів та 48 ракет різних типів. По Україні вдарили 40 Х-101, а засоби ППО збили 34.

У мережі тим часом почали обговорювати радіотехнічний завод "Оріон", розташований за 100 м від пошкоджених будинків. З'ясувалось, що про продукцію підприємства розповів народний депутат Олександр Федієнко. З іншого боку, експерт з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що завод "Оріон", ймовірно, давно не випускав продукцію.

Нагадуємо, 27 листопада ЗС РФ провели черговий обстріл України: Фокус зібрав інформацію про наслідки ударів по Одесі та Дніпропетровській області.