Вночі Україну атакували понад 140 дронів: спалахнули пожежі і постраждали літні люди (фото)

Українські захисники неба збили вночі понад 90 безпілотників різних типів. У Дніпропетровській області поранення отримали 67-річна жінка і 71-річний чоловік, в Одеській області під ударом була цивільна інфраструктура.

Вночі на 27 листопада ЗС РФ застосували 142 дрони типів Shahed, "Гербера" та інших. Дрони злітали з різних напрямків — Курська, Орла, Міллерово, Брянська і Приморсько-Ахтарська у Росії, а також тимчасово окупованого Криму. Приблизно 90 з них були "Шахедами". Про це зранку повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Попередньо, станом на 8:30 сили ППО збили або подавили 92 БПЛА на півночі, півдні та сході України. Були зафіксовані влучання 42 дронів на 18 локаціях, ще у трьох місцях впали уламки. На момент публікації у небі ще фіксували кілька ворожих безпілотників.

Нічна атака БПЛА: що відомо про наслідки

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив про часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури внаслідок нічної атаки ударними БПЛА. Він повідомив, що у регіоні пошкоджені фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС.

"В окремих місцях виникло загорання, яке оперативно локалізовано рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", — додав Кіпер.

Т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко проінформував, що у регіоні дрони атакували Миколаївську і Дубовиківську громади Синельниківського району. Поранення отримали 67-річна жінка і 71-річний чоловік, які були госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Фото наслідків атаки БПЛА Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

"Горіли магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто, альтанка. Займання виникло і всередині приватної оселі, яка була зруйнована. Всюди вогонь рятувальники загасили. Понівечені також дитячий садочок, інфраструктура", — зазначив Гайваненко.

Фото пошкодженого будинку Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Нагадаємо, вночі на 26 листопада ЗС РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. У Запорізькій області отримали поранення щонайменше 19 людей, було зафіксовано 11 ударів по регіону і пошкоджень зазнали житлові будинки.

26 листопада в Associated Press показали наслідки атаки 30 жовтня на об'єкти "Нафтогазу" в центрі України. На думку працівників, ворог цілився у резервуар зі зрідженим нафтовим газом, прагнучи спричинити велику пожежу.