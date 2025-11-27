Ночью Украину атаковали более 140 дронов: вспыхнули пожары и пострадали пожилые люди (фото)

Украинские защитники неба сбили ночью более 90 беспилотников разных типов. В Днепропетровской области ранения получили 67-летняя женщина и 71-летний мужчина, в Одесской области под ударом была гражданская инфраструктура.

Ночью на 27 ноября ВС РФ применили 142 дрона типов Shahed, "Гербера" и других. Дроны взлетали с разных направлений — Курска, Орла, Миллерово, Брянска и Приморско-Ахтарска в России, а также временно оккупированного Крыма. Примерно 90 из них были "Шахедами". Об этом утром сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Предварительно, по состоянию на 8:30 силы ПВО сбили или подавили 92 БПЛА на севере, юге и востоке Украины. Были зафиксированы попадания 42 дронов на 18 локациях, еще в трех местах упали обломки. На момент публикации в небе еще фиксировали несколько вражеских беспилотников.

Ночная атака БПЛА: что известно о последствиях

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о частичных разрушениях объектов гражданской инфраструктуры в результате ночной атаки ударными БПЛА. Он сообщил, что в регионе повреждены фасады и остекление двух жилых домов, конно-спортивного клуба и здания АЗС.

"В отдельных местах возникло возгорание, которое оперативно локализовано спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала", — добавил Кипер.

Врио главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко проинформировал, что в регионе дроны атаковали Николаевскую и Дубовиковскую общины Синельниковского района. Ранения получили 67-летняя женщина и 71-летний мужчина, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Фото последствий атаки БПЛА Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

"Горели магазин, пристройка к дому, летняя кухня, гараж, авто, беседка. Возгорание возникло и внутри частного дома, который был разрушен. Всюду огонь спасатели потушили. Изуродованы также детский сад, инфраструктура", — отметил Гайваненко.

Фото поврежденного дома Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Напомним, ночью на 26 ноября ВС РФ атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками. В Запорожской области получили ранения по меньшей мере 19 человек, было зафиксировано 11 ударов по региону и повреждения получили жилые дома.

26 ноября в Associated Press показали последствия атаки 30 октября на объекты "Нафтогаза" в центре Украины. По мнению работников, враг целился в резервуар со сжиженным нефтяным газом, стремясь вызвать большой пожар.