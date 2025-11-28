У ЦПД попередили про підготовку комбінованог удару РФ по Україні: скільки Ту-95МС

Збройні сили Російської Федерації, попри пожежі на вибухи на авіабазі "Енгельс-2" під Саратовом, готуються до нового удару по Україні, заявив глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Стратегічні бомбардувальники здолали третину шляху до нової бази, стартувавши з аеродрому в Амурській області.

На авіабазі "Енгельс-2", біля якої палало в ніч на 28 листопада, базують російські бомбардувальники, які обстрілюють Україну, ідеться у дописі Коваленка у Telegram-каналі. При цьому посадовець зауважив, що РФ готується до нового удару.

Повідомлення Коваленка з'явилось зранку 28 листопада. У дописі — фрагменти відео з РФ, на яких видно пожежі на "Енгельс-2" та в Саратові.

"Ворог же останнім часом веде підготовку до чергового комбінованого удару по нашій країні", — попередив глава ЦПД РНБО.

Обстріли України - ЦПД про "Енгельс-2" та підготовку до удару Фото: Скриншот

Обстріли України — деталі

Тим часом про переміщення стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ЗС РФ повідомили у Telegram-каналі "Стратегічна авіація РФ", у якому раніше публікували супутникові фото реконструкції на базі "Енгельс-2". У дописі о 9:24 вказали, що зафіксовано зліт трьох Ту-95МС з авіабази "Украинка" в Амурській області. За кілька хвилин інформацію уточнили: літаки дістались до аеродрому "Белая" в Іркутській області. Не має інформації, чи Ту-95МС сіли на іркутській авіабазі, чи рухаються далі у бік аеродромів центральних регіонів Росії.

Відео дня

Обстріли України - інформація про переміщення Ту-95МС Фото: Скриншот

На Google maps можна позначити авіабази, які фігурували у дописі Коваленка. Бачимо, що Ту-95МС станом на ранок 28 листопада пройшли третину шляху до "Енгельс-2" (орієнтовно, 1600 км з 5300 км).

Обстріли України - куди полетіли Ту-95МС ЗС РФ 28 листопада Фото: Google Maps

Ту-95МС — російські стратегічні бомбардувальники, які, згідно з повідомленнями Повітряних сил, регулярно беруть участь в обстрілах України. Бомбардувальник може нести до восьми крилатих ракет Х-101 (тобто ті, що дістались до бази "Белая", потенційно можуть випустити 24 ракети).

Повітряні сили ЗСУ поки не попереджали про активізацію авіації ЗС РФ.

Зазначимо, зранку 28 листопада Фокус писав про інциденти у Саратові та на базі "Енгельс-2". Місцеві жителі публікували кадри займання, а на відео чутно вибухи через приліт засобів ураження. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попередив про атаку БпЛА, але про наслідки ще не інформував.

Останній масований обстріл України відбувся 19 листопада. ЗС РФ запустила по українцях 40 крилатих ракет Х-101 (з району Вологодської, Астраханської областей), з яких 35 — збили засобами ППО. Російська атака була спрямована на західні області: у Тернополі зруйновано дві багатоповерхівки — в одній зруйновано 3-9 поверхи, друга — вигорів під'їзд з 1 по 9 поверх. 28 листопада міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що зросла кількість загиблих. З'ясувалось, що в лікарні померла 12-річна дівчинка, і кількість загиблих — вже 35.

Нагадуємо, 25 листопада Фокус розповів про особливості ударів РФ по Україні: чому росіяни проводять комплексні удари з випростанням балістики та крилатих ракет.