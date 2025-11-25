Без "роев" и с баллистикой: как Россия меняет войну в воздухе и почему это угроза

В ночь на 25 ноября Украина пережила одну из самых сложных атак этой осени: Россия впервые соединила сотни дронов с синхронным залпом баллистических и аэробаллистических ракет, нагрузив ПВО до предела возможностей. Фокус разобрался, почему Кремль отказался от "роения", как изменилась тактика ударов и почему Украине критически не хватает ракет для отражения таких атак.

В ночь на 25 ноября 2025 года, Россия осуществила массовую комбинированную атаку на Украину. Для удара российские войска одновременно применили ударные беспилотники, крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования, а также аэробаллистические ракеты.

По данным Воздушных Сил ВС Украины, радиолокационными средствами было обнаружено и сопровождено 486 воздушных целей противника, в частности:

464 ударных БПЛА;

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

7 крылатых ракет "Искандер-К";

8 крылатых ракет "Калибр";

3 баллистические ракеты "Искандер-М".

Из них Силы обороны уничтожили 452 воздушные цели.

По предварительным данным, зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА по 15 локациям в разных регионах страны. Кроме того, обломки сбитых целей и управляемые падения дронов зафиксированы еще на 12 локациях.

Без "роения" дронов: почему РФ изменила тактику обстрелов

Отметим, что РФ уменьшила количество дронов, задействованных для нападения на Украину. В частности 20 сентября 2025 года армия РФ применила 579 БпЛА, а 28 августа 2025 года — 598 дронов.

По словам военного эксперта Олега Жданова, на этот раз армия РФ отказалась от традиционного "роения" над Киевом, когда одновременно со всех сторон заходили десятки дронов. Вместо этого основная масса беспилотников двигалась прямолинейно, большими группами, на заранее выбранные объекты критической инфраструктуры. Почти все ракеты — "Кинжалы", "Искандеры-К", баллистические "Искандеры-М" и "Калибры" — были выпущены так, чтобы достичь целей практически одновременно и преимущественно над одной половиной столицы. Только морские "Калибры" немного "отстали от графика".

По мнению Жданова, такая синхронизация создала экстремальную нагрузку на ПВО. Операторы вынуждены одновременно отслеживать медленные дроны, которые можно сбивать стрелковым оружием и РЭБ, сверхзвуковые "Кинжалы", требующие дорогих дальнобойных ракет, и другие крылатые и баллистические цели.

"У нас хронический дефицит зенитных управляемых ракет. Мы вынуждены работать в режиме жесткого контроля каждого пуска противоракет, потому что их критически мало. Президент Украины на всех международных встречах последних недель постоянно поднимает именно этот вопрос — срочные поставки ракет в системы ПВО и самих комплексов", — напомнил Жданов.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, количество "Шахедов", атакующих Украину осталось примерно на том же уровне, что и в предыдущие массированные удары — порядка 450-500 единиц. Зато резко возросла доля баллистических и аэробаллистических ракет: вместо привычных единичных "Кинжалов" или "Искандер-М" враг применил как минимум одну модифицированную Х-47М2, несколько баллистических и крылатых ракет одновременно.

Именно баллистика стала головной болью ПВО. Россия продолжает совершенствовать "Кинжалы". По мнению эксперта, на конечном участке траектории они уже способны маневрировать, что резко снижает вероятность перехвата. Об этом еще осенью писали Юрий Игнат и Financial Times, и ночная атака лишь подтвердила тенденцию.

Также Россия продолжает осуществлять эволюцию боевых дронов, в частности "Шахедов".

"Переход на четырехтактные двигатели уже состоялся, теперь акцент — на навигации и устойчивости к РЭБ. Пока что массового внедрения сетевой связи между "Шахедами" нет — технология застряла на стадии разработки", — утверждает Нарожный.

Новая тактика массовых обстрелов: как усилить ПВО

Комментируя возможные пути противодействия таким атакам в будущем, Жданов считает, что необходимо переходить к новой тактике построения системы ПВО в Украине. Для ее формирования необходимо кратное увеличение количества зенитных ракетных комплексов всех классов и, что самое главное, боеприпасов к ним.

"Единственный эффективный способ — резкое увеличение плотности противовоздушной обороны. Сейчас Украина имеет только объектовую ПВО — мы закрываем отдельные критические объекты на определенных участках. Фронтальной, сплошной системы противовоздушной обороны, которая бы прикрывала всю территорию страны, у нас до сих пор нет. Это первичная стадия ее создания", — говорит эксперт.

Для сравнения Жданов привел пример российской столицы, где создана "двухслойная" или "трехслойная" линия обороны противовоздушной обороны, что и является именно фронтальной ПВО. По его словам, ее практически невозможно пробить обычными крылатыми ракетами или дронами. Однако на это Россия тратит большие ресурсы, ведь российские С-400 — это модернизированные С-300 с заявленной вероятностью поражения баллистики около 30%.

"Чтобы гарантированно сбить одну баллистическую цель, нужно выпускать три-четыре противоракеты, а это для нас неприемлемая роскошь", — подчеркивает эксперт.

Для сбивания баллистических целей Украины, по словам Нарожного, Силам обороны Украины реально доступны только две системы.

Первая — итало-французская SAMP/T. В Украине сейчас работает, по открытым источникам одна-две батареи.

Вторая — Patriot. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль озвучил, что для надежного прикрытия всей территории нужно минимум 10 дивизионов Patriot прямо сейчас. Единственная страна, которая теоретически может их предоставить, — США, но политическая воля и производственные мощности делают эту задачу почти нереальной в ближайшие годы.

"Украина недавно подписала меморандум с Францией о поставке восемь SAMP/T. Но пока на это нет ни финансирования, ни четких сроков. С крылатыми ракетами ситуация лучше: их способны сбивать IRIS-T, "Буки", NASAMS, авиация — от МиГ-29 до будущих F-16, "Миражей" и "Грипенов". Но и здесь критическим остается дефицит боеприпасов", — добавляет Нарожный.

Напомним, что Россия впервые ударила по Украине новым иранским дроном Shahed-107 — более компактным и дешевым, чем Shahed-136. По данным Фокуса, аппарат создан специально для прорыва украинской ПВО.

Также Фокус писал, что Кабмин разрешил объектам критической инфраструктуры создавать собственные подразделения ПВО. Зато эксперты предупреждают: из-за пробелов в законе, отсутствия профессиональной подготовки, нехватки финансирования и неопределенности ответственности за ошибочное сбивание (включая гражданские самолеты) инициатива может стать опасным экспериментом.