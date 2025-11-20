Частная ПВО для энергетики и водоканала: почему работники предприятий сами должны сбивать "Шахеды"

Кабмин разрешил критической инфраструктуре формировать собственные группы ПВО, однако эксперты бьют тревогу: законодательные коллизии, отсутствие подготовки, нехватка средств и ответственность за возможные ошибки могут превратить это в опасный эксперимент. Фокус выяснил, почему инициативу уже раскритиковали и какие угрозы она несет государству и самим предприятиям.

Кабинет Министров Украины принял решение, позволяющее предприятиям критической инфраструктуры создавать собственные группы противовоздушной обороны, которые будут действовать в составе единой системы ПВО Вооруженных Сил Украины.

По сообщению Минобороны, целью этого решения является существенное усиление защиты стратегических объектов и критической инфраструктуры от воздушных атак противника. Документ предусматривает увеличение количества сенсоров, средств поражения и оперативных групп непосредственно в зонах возможных атак врага.

"Государство впервые на законодательном уровне открывает предприятиям возможность принимать непосредственное участие в защите собственных объектов и прилегающих территорий в координации с военным командованием", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Частная ПВО: что решил Кабмин и как это будет работать

Главные новации:

Единое командование. Все группы будут действовать только по приказам Воздушных Сил. Никакой самодеятельности.

Все группы будут действовать только по приказам Воздушных Сил. Никакой самодеятельности. Цифровая связь. Командиры подключаются к защищенной системе ПВО и видят воздушную ситуацию в реальном времени.

Командиры подключаются к защищенной системе ПВО и видят воздушную ситуацию в реальном времени. Доступ к оружию. По согласованию с Минобороны предприятия смогут получать или покупать ПЗРК, системы РЭБ и другие разрешенные средства.

По согласованию с Минобороны предприятия смогут получать или покупать ПЗРК, системы РЭБ и другие разрешенные средства. Жесткий отбор. В группы берут только работников после медкомиссии, проверки СБУ и спецподготовки Воздушных Сил.

В Минобороны говорят: бюджетные деньги не понадобятся — расходы лягут на сами компании. Зато реакция на "Шахеды" должна ускориться: частные группы будут ближе к объектам, которые нужно защищать.

Кто сможет создать собственную ПВО?

Прежде всего — энергетики, связисты, транспортные компании, водоканалы и другие объекты критической инфраструктуры. Также участвовать могут фирмы с лицензией на охранную деятельность, производители боеприпасов и те, кто имеет разрешение работать со взрывчатыми материалами.

Для того чтобы присоединиться к ПВО, надо:

Подать официальное обращение в Минобороны с описанием ресурсов и персонала. Пройти проверки безопасности, включая заключение СБУ. Получить разрешение и подключение к системе управления ВСУ.

После этого группа переходит в режим постоянной боевой готовности и работает исключительно под руководством военных.

ПВО из работников критической инфраструктуры: как это будет работать на самом деле

Народный депутат Марьяна Безуглая считает, что государство и силы обороны не в состоянии прикрыть каждый дом, склад или завод в стране, поэтому нужно дать возможность компаниям и учреждениям самостоятельно устанавливать ПВО и нанимать специалистов, например тех, кто умеет работать с дронами-перехватчиками, за собственные средства.

"Для этого должна быть лицензия определенного типа, возможно, похожая на лицензию частных военных компаний, но со значительно более узким функционалом. Конечно, под контролем военного командования по определению границ и характера деятельности в зоне ответственности.

Это реальный механизм интенсифицировать защиту неба повсеместно и способствовать развитию технологий ПВО", — подчеркнула Безуглая.

А вот военный аналитик Олег Жданов раскритиковал принятое Кабмином постановление о создании предприятиями собственных групп противовоздушной обороны. По его убеждению, документ не только не решит проблему защиты критической инфраструктуры, но и может создать ряд правовых, финансовых и безопасностных рисков.

По его мнению, ключевая коллизия заключается в действующем законодательстве.

"Прежде всего надо изменить все законодательство. Гражданские юридические лица в Украине не имеют права ни покупать, ни тем более применять огнестрельное оружие, а тем более — средства ПВО. Постановление фактически обязывает предприятия за собственные средства приобрести вооружение, которое они юридически не могут ни приобрести, ни использовать. Это правовая коллизия", — говорит Фокусу эксперт.

Даже при условии решения правовых вопросов эксперт считает подход ошибочным. Обслуживание любых средств противовоздушной обороны на стратегических объектах должны осуществлять исключительно военнослужащие ВСУ или Нацгвардии, которые прошли соответствующую подготовку и несут персональную ответственность за результат. Передача ПЗРК или других систем гражданским работникам неизбежно приведет к вопросам об ответственности в случае ошибочного пуска или поражения гражданских объектов.

Финансовый аспект, по словам Жданова также вызывает сомнения.

"Большинство украинских предприятий критической инфраструктуры работают в режиме выживания и не имеют свободных средств даже на закупку переносных зенитных комплексов, не говоря о стационарных или мобильных системах ближнего действия. Масштабы объектов варьируются от нескольких гектаров до десятков квадратных километров, поэтому для реального прикрытия нужен целый спектр вооружения — от ПЗРК до пушечно-ракетных комплексов типа "Тунгуска" или современных аналогов "Панциря-С1", которых в Украине мало и которые требуют профессионального обслуживания", — добавляет эксперт.

Аналитик приводит пример Российской Федерации, где подобную ответственность возложили на руководителей предприятий. Результатом стали кадры, на которых работники заводов пытаются сбивать украинские дроны очередями из стрелкового оружия, преимущественно переделанных охотничьих карабинов. Такие попытки не имеют никакой эффективности на конечном участке полета БПЛА и лишь иллюстрируют беспомощность подхода.

По убеждению Жданова, единственным реальным решением остается централизованное усиление системы ПВО силами государства и при поддержке международных партнеров, а не перекладывание функций обороны на предприятия, которые и без того работают в экстремальных условиях. В противном случае вместо укрепления воздушного щита страна получит имитацию деятельности и дополнительные риски.

