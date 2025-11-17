100 Rafale для Украины: что стоит за историческим соглашением Зеленского и Макрона

Украина и Франция переходят от ситуативной помощи к настоящему оборонному партнерству. Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали декларацию, которая открывает путь к сотне истребителей Rafale, новым системам ПВО SAMP/T и совместному производству дронов. Фокус выяснил, что именно предусматривает соглашение и как оно может переформатировать возможности Воздушных Сил ВСУ.

Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон 17 ноября 2025 года подписали декларацию о намерениях по усилению оборонного потенциала Вооруженных Сил Украины. Документ, заключенный на авиабазе Виллакубле близ Парижа, фокусируется на поддержке украинской авиации, защите воздушного пространства и долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Церемония состоялась в символической обстановке: за специально установленным столом на взлетной полосе, рядом с истребителем Rafale и системой ПВО SAMP/T, под аплодисменты военных и дипломатов.

О подписании сообщили в прямом эфире на канале Офиса Президента Украины. По словам Зеленского, соглашение существенно усилит боевые возможности Воздушных Сил ВСУ и повысит безопасность неба над Украиной, особенно на фоне интенсивных российских авиаударов.

"Это исторический шаг, который открывает новые горизонты для нашей обороны", — подчеркнул глава государства.

Французское издание Le Figaro, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, уточняет: декларация предусматривает возможность закупки Украиной до 100 многоцелевых истребителей Rafale от концерна Dassault Aviation. Это часть потенциальной 10-летней стратегической сделки в авиационной сфере, которая также охватывает поставки систем противовоздушной обороны SAMP/T, ракет Aster 30, беспилотников и других средств борьбы с дронами. Детали финансирования и графика поставок пока не разглашаются, но Париж стремится предоставить Киеву более широкий доступ к передовым оборонным технологиям. Зеленский подтвердил намерение заказать 100 Rafale в интервью французскому телеканалу LCI сразу после подписания.

Визит Зеленского в Париж, который начался 17 ноября после поездки в Грецию, имел целью именно заключение этих договоренностей. По данным Reuters, переговоры касались расширения французской поддержки: от дополнительных Mirage 2000 до ракет и комплексов ПВО. Франция, как ключевой игрок в "Коалиции желающих" вместе с Британией и Германией, координирует помощь для сдерживания российской агрессии. Во время визита лидеры также обсудили создание "многонациональных украинских сил" — нового формата европейской оборонной интеграции, где Франция играет ведущую роль.

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии Фокусу подробно разобрал подписанный меморандум между Украиной и Францией по усилению оборонного потенциала ВСУ.

"Прежде всего это декларация о намерениях на десять лет. Источники финансирования остаются неопределенными: или это французский "донат", или европейские фонды, или совместное производство — пока не понятно", — отмечает эксперт.

Документ, по его словам, охватывает три ключевых направления.

Первый — истребители Rafale.

Франция готова передать определенное количество самолетов со складов ВВС (аналогично шести Mirage 2000-5, переданным ранее), но их будет немного — в лучшем случае 10-20 единиц, чтобы не ослабить собственную боеспособность. Остальные — до 80 машин будут новыми.

"Но эти новые самолеты будем ждать годами. Rafale — полностью французский проект, пример национальной локализации вооружений. Двухдвигательная схема повышает живучесть в бою: при отказе одного двигателя самолет способен вернуться на базу, в отличие от однодвигательного F-16", — объясняет Нарожный.

Интеграция западного вооружения на Rafale не станет проблемой: украинские МиГ-29 уже успешно запускают французские AASM Hammer и британские Storm Shadow.

Второе направление — итало-французские ЗРК SAMP/T, это аналог Patriot с дальностью до 140 км. В Украине уже есть одна батарея, но главная проблема — ракеты Aster. Производство сосредоточено в одном консорциуме MBDA в Европе, в отличие от Patriot, где линии развернуты в США, Японии, Германии и Саудовской Аравии.

"Сроки изготовления противоракетных комплексов измеряются годами, возможно, пятью. Также в меморандуме даже не указано количество батарей", — констатирует эксперт.

Третье, самое перспективное направление — производство дронов во Франции. Речь идет о FPV, перехватчиках и дронах глубокого поражения или deep strike. Французские концерны, по словам Нарожного, в частности Renault, уже имеют опыт быстрого развертывания линий. Одна линия может выдавать до тысячи дронов в месяц. При наличии финансирования первые партии Украина может получить через несколько месяцев. Сильная сторона Франции в том, что США имеет масштабное промышленное производство.

В итоге Нарожный отметил, что новый договор поможет Украине сформировать в долгосрочной перспективе авиационный парк ВСУ в 250-300 самолетов: 100 Rafale + обещанные Gripen + F-16 и Mirage от других партнеров.

"Это стратегия сдерживания российской агрессии на десятилетия вперед", — резюмирует Павел Нарожный.

