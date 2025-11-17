100 Rafale для України: що стоїть за історичною угодою Зеленського та Макрона

Україна та Франція переходять від ситуативної допомоги до справжнього оборонного партнерства. Володимир Зеленський та Еммануель Макрон підписали декларацію, що відкриває шлях до сотні винищувачів Rafale, нових систем ППО SAMP/T та спільного виробництва дронів. Фокус з'ясував, що саме передбачає угода та як вона може переформатувати можливості Повітряних Сил ЗСУ.

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон 17 листопада 2025 року підписали декларацію про наміри щодо посилення оборонного потенціалу Збройних Сил України. Документ, укладений на авіабазі Віллакубле поблизу Парижа, фокусується на підтримці української авіації, захисті повітряного простору та довгостроковій стратегічній співпраці. Церемонія відбулася в символічній обстановці: за спеціально встановленим столом на злітній смузі, поряд з винищувачем Rafale та системою ППО SAMP/T, під оплески військових і дипломатів.

Про підписання повідомили в прямому ефірі на каналі Офісу Президента України. За словами Зеленського, угода суттєво посилить бойові можливості Повітряних Сил ЗСУ та підвищить безпеку неба над Україною, особливо на тлі інтенсивних російських авіаударів.

Відео дня

"Це історичний крок, який відкриває нові горизонти для нашої оборони", — наголосив глава держави.

Французьке видання Le Figaro, посилаючись на джерела в Єлисейському палаці, уточнює: декларація передбачає можливість закупівлі Україною до 100 багатоцільових винищувачів Rafale від концерну Dassault Aviation. Це частина потенційної 10-річної стратегічної угоди в авіаційній сфері, яка також охоплює постачання систем протиповітряної оборони SAMP/T, ракет Aster 30, безпілотників та інших засобів боротьби з дронами. Деталі фінансування та графіку поставок поки не розголошуються, але Париж прагне надати Києву ширший доступ до передових оборонних технологій. Зеленський підтвердив намір замовити 100 Rafale в інтерв'ю французькому телеканалу LCI одразу після підписання.

Візит Зеленського до Парижа, який розпочався 17 листопада після поїздки до Греції, мав на меті саме укладення цих домовленостей. За даними Reuters, переговори торкалися розширення французької підтримки: від додаткових Mirage 2000 до ракет і комплексів ППО. Франція, як ключовий гравець у "Коаліції охочих" разом з Британією та Німеччиною, координує допомогу для стримування російської агресії. Під час візиту лідери також обговорили створення "багатонаціональних українських сил" — нового формату європейської оборонної інтеграції, де Франція відіграє провідну роль.

Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі Фокусу детально розібрав підписаний меморандум між Україною та Францією щодо посилення оборонного потенціалу ЗСУ.

"Насамперед це декларація про наміри на десять років. Джерела фінансування залишаються невизначеними: чи це французький "донат", чи європейські фонди, чи спільне виробництво — поки що не зрозуміло", — зазначає експерт.

Документ, за його словами, охоплює три ключові напрямки.

Перший — винищувачі Rafale.

Франція готова передати певну кількість літаків зі складів ВПС (аналогічно шести Mirage 2000-5, переданим раніше), але їх буде небагато — у найкращому разі 10–20 одиниць, щоб не послабити власну боєздатність. Решта — до 80 машин будуть новими.

"Але ці нові літаки будем чекати роками. Rafale — повністю французький проєкт, приклад національної локалізації озброєнь. Дводвигунна схема підвищує живучість у бою: при відмові одного двигуна літак здатен повернутися на базу, на відміну від однодвигунного F-16", — пояснює Нарожний.

Інтеграція західного озброєння на Rafale не стане проблемою: українські МіГ-29 уже успішно запускають французькі AASM Hammer і британські Storm Shadow.

Другий напрям — італо-французькі ЗРК SAMP/T, це аналог Patriot із дальністю до 140 км. В Україні вже є одна батарея, але головна проблема — ракети Aster. Виробництво зосереджене в одному консорціумі MBDA у Європі, на відміну від Patriot, де лінії розгорнуті в США, Японії, Німеччині та Саудівській Аравії.

"Терміни виготовлення протиракетних комплексів вимірюються роками, можливо, п'ятьма. Також у меморандумі навіть не вказано кількість батарей", — констатує експерт.

Третій, найперспективніший напрям — виробництво дронів у Франції. Йдеться про FPV, перехоплювачі та дрони глибокого ураження або deep strike. Французькі концерни, за словами Нарожного, зокрема Renault, уже мають досвід швидкого розгортання ліній. Одна лінія може видавати до тисячі дронів на місяць. За наявності фінансування перші партії Україна може отримати за кілька місяців. Сильна сторона Франції у тому, що США має масштабне промислове виробництво.

У підсумку Нарожний зазначив, що новий договір допоможе Україні сформувати у довгостроковій перспективі авіаційний парк ЗСУ у 250–300 літаків: 100 Rafale + обіцяні Gripen + F-16 та Mirage від інших партнерів.

"Це стратегія стримування російської агресії на десятиліття вперед", — резюмує Павло Нарожний.

Нагадаємо, що Франція передасть Україні нові винищувачі Mirage 2000 та додаткові ракети Aster, заявив Макрон на зустрічі "Коаліції охочих". Лідери також обговорять постачання зброї великої дальності для ЗСУ.

Також Фокус писав, що Франція проаналізувала бойове застосування САУ CAESAR в Україні: які втрати цих гармат серед усієї артилерії ЗСУ.