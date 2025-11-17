"Історична угода": Зеленський і Макрон підписали декларацію про оборонну співпрацю (відео)

17 листопада президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду про посилення оборонного потенціалу України. Документ передбачає підтримку української авіації та посилення захисту повітряного простору.

Про підписання угоди повідомили під час прямого ефіру на каналі Офісу Президента України. Згідно з анонсом глави держави, документ має на меті посилити бойові можливості українських повітряних сил і підвищити безпеку повітряного простору країни.

Окрім цього, французьке видання Le Figaro повідомляє, що документ було підписано за спеціально встановленим столом просто на злітній смузі авіабази Віллакубле, де розмістили символічну військову експозицію. Президент Володимир Зеленський та президент Еммануель Макрон представили підписані папери, обмінявшись усмішками під оплески присутніх.

Крім того, видання, посилаючись на Єлисейський палац, зазначає, що підписаний обома лідерами лист про наміри передбачає можливість майбутньої закупівлі Україною до 100 винищувачів Rafale, а також систем протиповітряної оборони та безпілотників.

Раніше Reuters повідомляло, що Володимир Зеленський 17 листопада прибув до Парижа для укладення нових оборонних домовленостей із Францією. Метою візиту було посилення української ППО, авіації та ракетних можливостей на тлі зростання російських атак.

Зеленський мав провести переговори з Еммануелем Макроном щодо "історичної угоди", яка, за його словами, суттєво посилить обороноздатність України.

Зокрема, Reuters зазначало, що Франція останніми тижнями розглядала варіанти розширення підтримки України, зокрема передання додаткових винищувачів Mirage та ракет Aster 30. Журналісти також повідомляли, що сторони можуть узгодити десятирічну авіаційну угоду, яка відкриє можливість передачі Україні багатоцільових винищувачів Rafale.

За даними агентства, під час переговорів також могли обговорювати додаткові системи ППО SAMP/T, ракети та засоби боротьби з дронами. Механізми фінансування цих постачань залишаються невизначеними.

Єлисейський палац підкреслював, що Франція прагне надати Україні ширший доступ до своїх оборонних технологій, а програма візиту передбачала зустрічі із ключовими виробниками та підписання листа про наміри й нових контрактів.

Нагадуємо, що російська СЗР раніше заявляла у своїй публікації, ніби за дорученням Еммануеля Макрона французький Генштаб начебто готує до відправлення в Україну до двох тисяч військових, яких планують набирати з Іноземного легіону.

Також наприкінці жовтня Фокус писав, що Франція поставить Києву додаткові ракети Aster і нові винищувачі Mirage.