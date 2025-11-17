"Историческое соглашение": Зеленский и Макрон подписали декларацию об оборонном сотрудничестве (видео)

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение об усилении оборонного потенциала Украины. Документ предусматривает поддержку украинской авиации и усиление защиты воздушного пространства.

О подписании соглашения сообщили во время прямого эфира на канале Офиса Президента Украины. Согласно анонсу главы государства, документ имеет целью усилить боевые возможности украинских воздушных сил и повысить безопасность воздушного пространства страны.

Кроме этого, французское издание Le Figaro сообщает, что документ был подписан за специально установленным столом прямо на взлетной полосе авиабазы Виллакубле, где разместили символическую военную экспозицию. Президент Владимир Зеленский и президент Эммануэль Макрон представили подписанные бумаги, обменявшись улыбками под аплодисменты присутствующих.

Кроме того, издание, ссылаясь на Елисейский дворец, отмечает, что подписанное обоими лидерами письмо о намерениях предусматривает возможность будущей закупки Украиной до 100 истребителей Rafale, а также систем противовоздушной обороны и беспилотников.

Ранее Reuters сообщало, что Владимир Зеленский 17 ноября прибыл в Париж для заключения новых оборонных договоренностей с Францией. Целью визита было усиление украинской ПВО, авиации и ракетных возможностей на фоне роста российских атак.

Зеленский должен был провести переговоры с Эммануэлем Макроном по "историческому соглашению", которое, по его словам, существенно усилит обороноспособность Украины.

В частности, Reuters отмечало, что Франция в последние недели рассматривала варианты расширения поддержки Украины, в частности передачу дополнительных истребителей Mirage и ракет Aster 30. Журналисты также сообщали, что стороны могут согласовать десятилетнее авиационное соглашение, которое откроет возможность передачи Украине многоцелевых истребителей Rafale.

По данным агентства, во время переговоров также могли обсуждать дополнительные системы ПВО SAMP/T, ракеты и средства борьбы с дронами. Механизмы финансирования этих поставок остаются неопределенными.

Елисейский дворец подчеркивал, что Франция стремится предоставить Украине более широкий доступ к своим оборонным технологиям, а программа визита предусматривала встречи с ключевыми производителями и подписание письма о намерениях и новых контрактов.

Напоминаем, что российская СВР ранее заявляла в своей публикации, будто по поручению Эммануэля Макрона французский Генштаб якобы готовит к отправке в Украину до двух тысяч военных, которых планируют набирать из Иностранного легиона.

Также в конце октября Фокус писал, что Франция поставит Киеву дополнительные ракеты Aster и новые истребители Mirage.