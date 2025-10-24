Военная помощь Украине: Франция дает истребители Mirage, а Британия — 5 тысяч многоцелевых ракет

Франция поставит Киеву дополнительные ракеты Aster и новые истребители Mirage, заявил Эмманюэль Макрон на встрече "Коалиции желающих". Ожидается, что союзники Украины обсудят, среди прочего, поставки оружия большой дальности.

"В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты "Астер", новые программы обучения и новые самолеты "Мираж". Очень важно продолжать наши усилия по поддержке Украины и оказанию давления на Россию", — заявил президент Эмманюэль Макрон, не вдаваясь в подробности, на встрече коалиции стран-участниц, объединяющей 26 преимущественно европейских стран в Лондоне, сообщает Le Monde.

Ракеты Aster 15 и 30, производимые совместно Парижем и Римом, работают с системой ПВО SAMP/T Mamba, франко-итальянской системой, аналогичной американской Patriot. Обе страны поставили неопределенное количество этих ракет Украине для ее ПВО.

Відео дня

На данный момент Франция поставила Украине три из шести обещанных Mirage 2000, отчасти в связи с необходимостью обучения украинских пилотов. Один из самолетов был сбит в июле.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Великобритания передаст Украине 5000 новых ракет многоцелевого назначения.

Перед встречей "Коалиции желающих" Кир Стармер призвал к усилению возможностей Киева в области дальнего действия.

"Я считаю, что мы можем сделать больше в плане возможностей, особенно возможностей дальнего радиуса действия. И, конечно же, есть важная работа коалиции "желающих" по гарантиям безопасности", — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед дневным заседанием коалиции.

Глава правительства лейбористов, который возглавляет эту коалицию вместе с Эмманюэлем Макроном, хочет "обеспечить Украине максимально прочную позицию в преддверии зимы" против сил Москвы, сообщает его канцелярия. В последние недели Украина стала объектом участившихся российских атак на ее энергетическую инфраструктуру, угрожая лишить население электричества и тепла.

Украина производит ракеты большой дальности ("Фламинго", "Нептун") и получает от европейцев французские Scalp и британские Storm Shadow, но в небольших количествах. Украина запросила немецкие ракеты Taurus, но безуспешно. Американцы же пока отказались поставить ракеты Tomahawk.

Напомним, ранее Путин заявил, что удары вглубь России американскими ракетами Tomahawk или другим дальнобойным оружием встретят "ошеломляющий ответ".

Также российский президент заявлял, что санкции США и ЕС не работают, но отправил своего представителя Кирилла Дмитриева на переговоры в Вашингтон.